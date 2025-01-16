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台南文化走春活動 蕭壠文化園區和總爺藝文中心熱鬧到初五

2025/01/16 17:32

台南市佳里蕭壠文化園區在農曆春節初二到初五推出文化走春活動，南糖物語特展的場域適合走春拍照。（記者楊金城攝）台南市佳里蕭壠文化園區在農曆春節初二到初五推出文化走春活動，南糖物語特展的場域適合走春拍照。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕蛇年到，台南市文化局佳里蕭壠文化園區、麻豆總爺藝文中心在農曆春節推出文化走春活動，規畫藝文展演、市集，從1月30日（年初二）熱鬧到2月2日（年初五）。

台南市佳里蕭壠文化園區在農曆春節初二到初五推出文化走春活動，南糖物語特展的場域適合走春拍照。（記者楊金城攝）台南市佳里蕭壠文化園區在農曆春節初二到初五推出文化走春活動，南糖物語特展的場域適合走春拍照。（記者楊金城攝）

佳里蕭壠文化園區舉辦「蕭壠十二生肖金蛇迎春」系列活動，有春節限定「生肖主題燈飾×台灣原生種十二生肖紙雕作品展，邀請兒童劇團精采演出，搭配新春市集、街藝表演、主題電影院，炒熱過年氣氛，迎接遊客來走春。

蕭壠園區邀請豆子劇團、好玩的劇團分別在1月30、31日演出《好嚴肅的農場蛇年迎新春》、《蛇郎君傳說》，年初二到初五天天有街頭藝人、森林席地說故事、新春工作坊、生肖電影院、絆伴市集、春漾展覽、生肖主題書展，並有金蛇迎春送好禮活動即日至2月2日（小年夜、除夕、初一休園），民眾只要完成任務二擇一，即贈送十二生肖納福春聯1份。

台南佳里蕭壠文化園區走春活動，贈送十二生肖納福春聯。（記者楊金城攝）台南佳里蕭壠文化園區走春活動，贈送十二生肖納福春聯。（記者楊金城攝）

總爺蜜風藝術節同樣在年初二至初五舉辦，天天有街頭藝人表演、蜜風市集，另有甜蜜小學堂推出付費手作體驗的畫扇、捏陶、椪糖、椪餅製作等，新春展覽有迷霧——陳世憲意象書法展信仰的畫卷——楊義勳個展文夏唱遊人生南糖物語特展等豐富活動，詳情請見總爺藝文中心官網

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