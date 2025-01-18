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第6屆味丹杯全國書法暨篆刻賽登場 千人揮毫較勁

2025/01/18 13:56

第6屆味丹杯全國書法暨篆刻賽登場，學童專注書寫。（記者張軒哲攝）第6屆味丹杯全國書法暨篆刻賽登場，學童專注書寫。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕味丹文教基金會今日於弘光科大舉辦味丹杯全國書法暨篆刻比賽，今年是第6屆登場，參賽選手踴躍，2000名好手報名參賽，現場千人齊聚揮毫篆刻，是中部最大的書法活動盛事，場面熱鬧。

味丹文教基金會今日指出，自2018年起，每年舉辦全國書法比賽，至今已成功舉辦5屆賽事。今年邁入第6屆比賽，欣逢味丹公司成立70週年，擴大舉辦增列為10組，用意在鼓勵國小學童，從小扎根文化美學，培養品格教育，比賽現場一位來自南投縣民間國小的胡耀豈，抱傷仍堅持上陣比賽，展現令人動容的書法精神及堅毅熱情。

第6屆味丹杯全國書法暨篆刻賽登場，學童專注書寫。（記者張軒哲攝）第6屆味丹杯全國書法暨篆刻賽登場，學童專注書寫。（記者張軒哲攝）

比賽並設立長青組，鼓勵長者投入書法習寫，培養休閒興趣。參賽選手遍及全國，遠至花蓮、台東、屏東，甚至離島的澎湖、金門都有好手參賽，參賽者年齡更橫跨8歲至86歲，充分展現書法藝術跨世代魅力。

第6屆味丹杯全國書法暨篆刻比賽延請台灣書法篆刻名家擔任評審委員，並由味丹文教基金會楊辰文董事長、書法大師周良敦老師及決賽評審老師何文吉、林榮森、施伯松、張家馨、陳彥甫、彭道衡、劉冠意等共同出席及頒發獎項，期待透過比賽推動書法美學，讓藝術走入生活，讓更多人參與感受書法藝術的魅力，進一步推廣中華傳統文化，決賽得獎名單將公布於味丹官網，將味丹企業70週年的榮耀時刻與大眾共享。

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