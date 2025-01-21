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國際劇場界星探慧眼邀台團 曉劇場登紐約外百老匯先秀國旗

2025/01/21 04:55

國際劇場界星探慧眼邀台團 曉劇場登紐約外百老匯先秀國旗曉劇場製作與演出團隊抵達紐約，在機場合影。（曉劇場提供）

〔記者凌美雪／台北-紐約連線報導〕曉劇場經典劇作《潮來之音》首度進軍美國，將於紐約外百老匯一級戰區的蘇活劇院連演8場，團隊於台灣時間昨（20）日傍晚抵達紐約，雖然因為大雪天氣不佳，導致在機場滯留很久，但下機後全團還是興奮地拉起國旗合照，很開心也期待與當地團隊或專業工作者交流。

當災難發生時，如何與摯愛道別？曉劇場藉由肢體與表情細膩刻畫人物情感。（曉劇場提供）當災難發生時，如何與摯愛道別？曉劇場藉由肢體與表情細膩刻畫人物情感。（曉劇場提供）

《潮來之音》於2020年在台灣首演，由曉劇場藝術總監鍾伯淵編導、日本舞蹈家我妻惠美子擔任肢體設計，以新冠疫情襲擊全球等事件為靈感，窺視人性的情、愛、孤獨與存在，也探討當災難發生時，如何與摯愛道別。

雖然作品融合日本舞踏美學與台灣當代劇場語彙，帶有強烈亞洲色彩，但劇中養盆栽、養貓人的角色，甚至同性伴侶，都是普世議題，演員藉由肢體與表情細膩刻畫的人物情感，均能跨越語言隔閡，打動人心。

曉劇場表示，《潮來之音》已在英、德、捷、日、韓、立陶宛等國演出過，去年團隊參與捷克布拉格藝穗節時，獲「國際藝穗節安可系列（The International Fringe Encore Series）」星探評審團關注，獲得藝穗節的「最佳」製作肯定，除受邀登上外百老匯舞台，也將於今年9月赴義大利演出。

《潮來之音》台灣首演至今已巡迴8國，廣受國際好評。（記者凌美雪攝）《潮來之音》台灣首演至今已巡迴8國，廣受國際好評。（記者凌美雪攝）

此次在文化部暨駐紐約台北文化中心的支持下，《潮來之音》將自1月24日至2月2日，在紐約曼哈頓區歷史悠久的蘇活劇院（Soho Playhouse）連演8場。紐文中心表示，台灣表演藝術節目由於語言限制及高昂的跨國成本，出國演出門檻很高；紐約外百老匯市場百家爭鳴，期待以曉劇場獲邀演出為契機，為台灣打開國際市場及能見度，展現台灣當代劇場作品的實力及文化底蘊。

紐約演出詳情可詢購票連結（https://www.sohoplayhouse.com/upcoming-events/the-whisper-of-the-waves）。

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