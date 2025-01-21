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淡水古蹟博物館初二至初五不斷電 推「萌寵走春」送限量福袋

2025/01/21 14:50

新北市立淡水古蹟博物館將在大年初二至初五（1月30日至2月2日）開放寵物入館。（記者羅國嘉攝）新北市立淡水古蹟博物館將在大年初二至初五（1月30日至2月2日）開放寵物入館。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕農曆春節連假將至，新北市立淡水古蹟博物館特別於1月30日（初二）至2月2日（初五）開放寵物入館，包含淡水紅毛城、滬尾礮台等6處古蹟，讓飼主與萌寵共同走春，打造回憶；此外，大年初二從早上9時30分起，每1小時將於紅毛城發放限量寵物小福袋，數量有限，送完為止。

淡古館長蔡美治指出，博物館自今年起，每月首個週末日開放寵物入館，首次開放恰逢農曆春節，因此特別提前至初二至初五連續4天，開放包括淡水紅毛城、滬尾礮台、淡水街長多田榮吉故居、滬尾小學校禮堂、淡水日本警官宿舍及淡水木下靜涯舊居等6處古蹟。飼主需遵守「寵物不落地、室內不進入」的規範，可使用背袋、背巾或推車攜寵遊覽，不過淡水海關碼頭則可使用牽繩。

新北市立淡水古蹟博物館將在大年初二至初五（1月30日至2月2日）開放寵物入館。（記者羅國嘉攝）新北市立淡水古蹟博物館將在大年初二至初五（1月30日至2月2日）開放寵物入館。（記者羅國嘉攝）

另外，博物館同步推出「春遊淡古，蛇咪攏有」新春系列活動，22日至27日有木下靜涯舊居發放蛇年專屬貼紙；25日至26日有紅毛城贈送特製春節斗方；30日至2月2日則有紅毛城、滬尾礮台入館即贈春節古蹟貼紙；於淡水海關碼頭分享「響尾屁屁蛇」或巨蛇光廊合照，即可兌換特色IP徽章。此外，參觀最新展覽稅關新人下班生存指南——淡水稅關五十會特展，還有機會獲得彩虹蛇蛇包或扭蛋一次。所有贈品皆每日限量。

新北市立淡水古蹟博物館將在大年初二至初五（1月30日至2月2日）開放寵物入館。（記者羅國嘉攝）新北市立淡水古蹟博物館將在大年初二至初五（1月30日至2月2日）開放寵物入館。（記者羅國嘉攝）

蔡美治表示，農曆春節期間，博物館28日、29日休館，30日至2月2日開館，開放時間自9時30分至18時，門票1張80元，可參觀淡水紅毛城、滬尾礮台，新北市民、65歲以上及未滿12歲國民、55歲以上原住民族國民、各級學校在校生等身份享免票優惠，其餘6處古蹟則是全年度免費參觀。

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