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李育昇服裝冠盔工藝展 中友創意平台華麗登場

2025/01/21 15:46

中友百貨即日展出「神塑華冠——李育昇服裝冠盔工藝展」。（中友百貨提供）中友百貨即日展出「神塑華冠——李育昇服裝冠盔工藝展」。（中友百貨提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕迎接農曆春節，在逛百貨公司同時也可參觀藝文展，中友百貨A棟10F創意平台展出應景的「神塑華冠——李育昇服裝冠盔工藝展」，由享譽國際知名劇場服裝設計師李育昇舉辦特展，展出13件冠盔、3套整體服裝造型設計作品，其中包括近年來與廟宇合作的民間信仰再現代化系列，以及2件變裝皇后「妮妃雅」合作單品，以創作詮釋當代社會與傳統民間信仰的融合。

李育昇專職劇場服裝設計，1983年生於洋裁家族，2003年開始參與劇場相關視覺與美術設計，2017年開始跨界當代藝術與台灣民間信仰再現代化藝術，曾自述：2017年以前為人作扮裝，2017年以後為台灣神明作扮裝。」

多次獲邀參與國際各項藝術展覽，2008年以作品《劉三妹》獲得「第43屆電視金鐘獎最佳美術設計」，多年來獲獎無數；2024年以台灣戲曲元素服裝作品與變裝皇后妮妃雅（Nymphia）同登美國最大變裝皇后實境秀節目魯保羅變裝秀（RuPaul’s Drag Race），兩套服裝助妮妃雅奪得冠軍，再一次為台灣打響名號。

中友百貨即日展出「神塑華冠——李育昇服裝冠盔工藝展」。（中友百貨提供）中友百貨即日展出「神塑華冠——李育昇服裝冠盔工藝展」。（中友百貨提供）

「神塑華冠——李育昇服裝冠盔工藝展」即日起於中友百貨A棟10F創意平台展出，展覽期間到3月3日止，現場並展出多幅李育昇老師的冠盔、服裝作品在大型廟會活動中的精采照片。中友百貨企畫處經理簡聰政表示，中友百貨推廣藝文不遺餘力，適逢農曆新年，中友創意平台特別策畫本次展覽，李育昇老師的作品以台灣民俗文化結合傳統戲曲、台灣雲豹、櫻花鉤吻鮭等台灣特有種加以創新，賦予廟會文化新的元素，華麗又帶有獨特的張力，非常值得一看！」

李育昇老師則表示，創作過程本身就是自己與自己的溝通，創作這件事，本身就是要不斷地開發，透過拜拜、香火所傳達出的意念，就是關於台灣文化的連結性，有辦法一直傳遞下去，對他而言，才是真正的香火永續。

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