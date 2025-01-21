不僅開民主倒車 律師曝1項國民黨提案是嚴重言論審查

藍白黨人以好民文化協會參與青鳥行動為理由，刪除、凍結部會預算；要求撤銷補助、追回款項、懲處官員，提出報告才能解凍。（翻攝自臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕114年中央政府總預算今日三讀，文化部遭逢史上最高的刪除及凍結紀錄；同時間，許多關心文化的民間人士紛紛檢閱通過三讀的提案，不約而同在社群貼出或轉貼一項關於國家人權博物館的提案，痛批在野黨是把預算審查變言論審查，開民主倒車，莫此為甚。

文化部今以新聞稿指出，在野黨藉由預算刪減，提案要求中正紀念堂停止各項轉型正義工作，並將儀隊移回堂內；針對文化部及國家人權博物館補助公民團體辦理文化論壇及人權活動，在野黨也刪除預算，甚至要求追回款項並對相關人員進行懲處。針對這些開民主倒車的刪除理由，文化部表達最深切遺憾。

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律師賴中強今天在社群貼文，針對國民黨提案刪凍並通過三讀的國家人權博物館相關獎補助費，公布該提案書內容。獲得眾多臉友同感並分享，長期關注文化政策的表演藝術聯盟專案研究員蔡淳任，更在分享同時標註「今年預算審查真的嚴重的是人權館這條」。

該提案書中，以台中好民文化行動協會獲補助於111-113年辦理「自由路上藝術節」，協會楊姓發起人更參與「冬季青鳥在台中--濫權立委究責會」罷免行動為由，不僅提案減列30萬元並凍結300萬元預算，還要文化部、國家人權博物館提出調查報告，撤銷對「好民」的歷年補助並追回款項，更嚴重的是，還要做出相關懲處。

賴中強指出，好民並沒有如提案中所說的「將公帑發給特定人在社群宣傳號召罷免立委行為」，且「冬季青鳥在台中」是今年初舉行，主辦及經費來源都是台灣經濟民主連合與台灣公民陣線，是民眾捐款，根本與人權館補助好民「自由路上藝術節」經費完全無關。以此為由撤銷補助，就是違反不當連結禁止原則。

賴中強認為，此提案意指「各部會不可以補助批評、究責立委的民間團體」，「這不僅僅是政治報復，更是言論審查」。

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