文策院處長遭離職員工爆料涉霸凌！文策院：已展開內外部調查

文策院。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕日前，有周刊指出收到文策院離職員工控訴，遭到處長李懷瑾遭受職場霸凌，文中提到｢刻意挑剔與貶低對方貢獻，導致最終自請資遣。」亦提及離職員工爆李頻繁遲到早退，並多次以公費進行高額餐敘與送禮，並由自己簽准核銷等情事。

對此，文策院今日發聲明表示，「針對媒體刊載文策院同仁遭投訴職場霸凌一事，已聘請具法律、職業安全相關等專業外部委員，啟動內部調查。對於該同仁於工作期間的相關爭議，也深入了解中。｣

請繼續往下閱讀...

此外，對於離職員工指控李遲到早退、宴請廠商、出國差旅核銷、採購特定團隊，以及考績評核有爭議等指涉事項，文策院說明，有相關規定，包括主管差勤、經費支用、差旅報告及採購程序等，皆須符合規定才能執行。「針對離職員工申訴未獲妥善處理等相關指控，已重啟內部調查與深入了解當中，以求釐清事實真相。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法