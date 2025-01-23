台北國際書展 信誼用環保永續教育

台北國際書展信誼引入低碳環保材紙木板裝置主視覺牆和告示看板，以行動落實永續教育。（圖／信誼基金會提供）

〔記者魏伶如／台北報導〕環保要從小教育起，在全球持續關注環境永續下， 2025台北國際書展，信誼基金會以紙為素材，引入低碳、環保材料「蜂巢板」，做為展場主視覺和告示牌的核心元素，不僅降低展後廢料對環境的負擔，提升書展空間的視覺效果，也展現了品牌對綠色未來的承諾。

信誼基金會繼2024年起，所有圖書全面採用FSC（國際森林管理委員會）認證紙張後，秉持集團低碳永續的生活主張，2025年台北國際書展，以「好山，好水，好心情」為主題，透過低碳環保、輕量化特性的環保紙木板「蜂巢板」（D-BOARD）融入書展，設計裝置主視牆、廣告看板、告示牌架等，以行動支持永續教育的主張。

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主視覺牆以漸層式的設計，呈現川流不息的主題。第一、二層用3.2公分厚的蜂巢板，最後一層則是兩片1.6公分蜂巢板架構出的30公分寬、2.2米高的雙面主視覺牆。爸媽帶著孩子欣賞時，不妨也好好上一課環保教育。

繞過主視覺牆背後，是片壯闊山景圖，寫下2025的祝福與心願，為自己選份禮物，一張最喜歡的繪本角色心靈小卡，祈願2025，好心情照亮一整年，祝福每一位孩子都有幸福的童年、好好長大。

信誼在書展期間也特別規劃了六場親子故事遊戲活動、一場髒小豬桌遊體驗賽，以及特別為繪本創作者規劃的一場講座，邀請在波隆那插畫展中備受矚目，並獲IBBY國際兒童閱讀聯盟榮譽的《泡泡糖大街公寓》作者，創作夫妻檔──米可拉‧帕辛斯基和歌夏‧海爾巴。這對來自波蘭、出身平面設計、已共同創作五本繪本的年輕夫妻檔，將連袂和創作者分享「繪本作家如何塑造自己的風格」，如何讓讀者一看作品就知道這是你的創作！

2025台北國際書展信誼為親子和創作者規劃了8場精彩的體驗活動。（圖／信誼基金會提供）

書展期間信誼展區為親子展示分齡閱讀永續好書，同步推出多項優惠活動，用遊戲和閱讀，體驗生活中處處可落實的低碳生活主張，一起用行動，許孩子一個美好的未來。

活動報名網址- https://pse.is/6ze942

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