苗縣原民假日藝文展演 農曆春節起規畫近百場次

苗栗縣原住民族文物館假日藝文展演活動，由縣長鍾東錦（前排中）等人主持啟動儀式。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣原住民族文物館假日藝文系列活動，今年以「原音傳音」為主題，1月29日至2月2日、2月15日、2月22日起至12月底週末，分別在泰雅文物館與賽夏族民俗文物館規畫共98場次的藝文展演。今（23）日由縣長鍾東錦等人主持啟動儀式，鍾東錦指出，盼透過族人悠揚的樂聲及舞蹈傳揚原民文化，邀請遊客至原鄉觀賞精采歌舞表演，感受原住民族的獨特魅力。

苗縣府原住民族及族群發展處長盧曉玲指出，泰安鄉泰雅文物館展示泰安鄉部落分布及遷移、當地泰雅文化、歲時祭儀介紹等；自1月29日至2月2日、2月15日至12月底，每月第2、4個週日，邀請原住民團體或樂團及街頭藝人演出，共72場次。館外還有親子公園、溫泉泡腳體驗區等。

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賽夏族民俗文物館位於南庄鄉東河村向天湖部落，亦是南庄賽夏族舉行矮靈祭的祭場所在地，館內收藏了許多竹編、苧麻織品、原住民創作藝品及農耕器具等珍貴文化資產，將從1月29日至2月2日、2月22日起至12月底每個月第2、4個週六，分別邀請街頭藝人及表演團體演出，共26場次。

苗栗縣原住民族文物館假日藝文展演活動，由縣長鍾東錦（左5）等人主持啟動儀式。（記者張勳騰攝）

鍾東錦指出，假日展演展現豐富的原住民人文特色，進而帶動兩大文物館的觀光人潮，活絡在地經濟。

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