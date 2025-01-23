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新北十三行博物館春節系列活動 結合展演、DIY、文創抽獎

2025/01/23 17:54

新北十三行博物館「蛇福雙筷樂」活動，讓民眾製作史前陶偶環保筷。（記者陳奕劭攝）新北十三行博物館「蛇福雙筷樂」活動，讓民眾製作史前陶偶環保筷。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市立十三行博物館即日起至2月2日推出「蛇來蛇去十三動一動」春節系列活動，結合2025雙北世壯運，舉辦互動表演、創意DIY體驗與特色文創商品抽獎，打造一站式新春文化饗宴，更多資訊請至十三行官網（http://www.sshm.ntpc.gov.tw）或粉絲專頁（https://www.facebook.com/13hangmuseum）查詢。

十三行博物館表示，系列活動推薦「看蛇麼都福泰」表演秀，包含生活創意打擊樂、街舞教學、創新扯鈴展演，還有野孩子肢體劇場帶來互動性十足的演出；「蛇福雙筷樂」活動結合「史前競化論-古代生活與現代競技」特展主題，邀請民眾製作運動主題的史前陶偶環保筷，金蛇意象更寓意好運連連。

春節期間消費滿額，有機會將十三行博物館最新文創商品帶回家。（記者陳奕劭攝）春節期間消費滿額，有機會將十三行博物館最新文創商品帶回家。（記者陳奕劭攝）

博物館指出，配合新北文化走春活動，完成指定任務有機會獲得彩虹蛇蛇包、十三幸福祈願鎖等禮物，民眾可帶著自己的新年願望，將十三幸福祈願鎖在「鯨背沙丘」，「抽蛇麼都泰吉」活動期間，只要在文化商店消費滿114元，有機會抽中最新文創商品，春節期間更享有精選商品95折優惠。

十三行博物館館長羅珮瑄表示，今年春節呼應新北市府「蛇福泰吉」主題，更與「史前競化論-古代生活與現代競技」特展相互輝映，博物館新春期間僅除夕（28日）、初一（29日）休館，初二至初五（1月30日至2月2日）每天上午9點30分開館至下午6點，一同迎接充滿活力的蛇年。

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