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視覺藝術界「文化罷免行動」！不滿文化預算遭大幅刪凍 鑄造NFT讓荒誕行為永存

2025/01/24 16:15

藝術家將立委連署的預算提案表鑄造成NFT，永久存放於區塊鏈上。（翻攝藝術平台objkt）藝術家將立委連署的預算提案表鑄造成NFT，永久存放於區塊鏈上。（翻攝藝術平台objkt）

〔記者董柏廷／台北報導〕114年中央政府總預算於21日經立法院三讀通過，文化部預算遭史上最大幅度刪減，共刪除約11億元、凍結34億元，將對文化產業產生巨大衝擊。因不滿文化預算遭不合理對待，視覺藝術界今（24）日宣布發起「文化罷免行動」，號召藝術工作者發揮專業與創意，表達對文化預算遭不當刪減的憤怒與不滿。

不滿文化部預算遭大幅刪凍，視覺藝術界發起「文化罷免行動」，圖為「藝術魔法少女」應景製作的「民主春聯」取諧音哏，響應罷免。（藝術魔法少女提供）不滿文化部預算遭大幅刪凍，視覺藝術界發起「文化罷免行動」，圖為「藝術魔法少女」應景製作的「民主春聯」取諧音哏，響應罷免。（藝術魔法少女提供）

文化預算被大幅刪減與凍結，創作者還被譏為「要飯的」。文化罷免行動小組表示，「文化罷免行動」以「藝術挺台灣，美學撐罷免」為主題，正是希望喚起人們正視和關注這項重大的文化議題，也號召藝術工作者「罷免接力創作」，透過不同形式的表現與公民行動，在3階段大罷免期間，集中火力助推罷免。

目前，已有藝術家將立委連署的預算提案表鑄造成NFT，永久存放於區塊鏈上，讓荒誕的行為無法被歷史遺忘；有人應景做成春聯斗方，響應現刻如火如荼進行中的罷免行動；還有人改編自己的舊作，以及寫歌作曲，諷刺預算審查的荒誕。

A-Tsai把舊作改成GIF，揶揄某些政黨向紅色勢力靠攏。（A-Tsai提供）A-Tsai把舊作改成GIF，揶揄某些政黨向紅色勢力靠攏。（A-Tsai提供）

在知名的藝術平台objkt上，以「公民」為頭像的創作者，將立委的預算提案製成NFT上傳到區塊鏈上（網址：https://reurl.cc/d1Aarz），並開放全球自由瀏覽，凡公民皆可領取。這些提案表將受到區塊鏈技術的保護，無法竄改，也不會消失，讓所有提案立委對自己的行為和歷史負責。

「藝術魔法少女」製作的「民主春聯」取諧音哏，響應罷免，放在雲端和ibon可供下載（網址：https://reurl.cc/WA78Yk）；A-Tsai把舊作改成GIF，只見疲軟的「精神領袖」不斷彎腰的動作，揶揄某些政黨向紅色勢力靠攏（網址：https://reurl.cc/EgeWVa）；張明曜（臭宅文青）由AI獻聲的歌曲《K.M.T.M.D.》（網址：https://reurl.cc/74mbql）諷刺這次預算審查的荒謬亂象。

文化罷免行動小組強調，台灣不需要「文盲」立委，更不需要文化的壓抑和摧毀者，「文化罷免行動」呼籲更多藝術工作者加入公民創意罷免行列。

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