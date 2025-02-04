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探索台灣百年教育史 北市鄉土教育中心「文具教科書」特展即日登場

2025/02/04 14:58

1940年代私立艋舺幼稚園公文書綴、1949年《臺北市雙園區東園國小移交清冊》。（教育局提供）1940年代私立艋舺幼稚園公文書綴、1949年《臺北市雙園區東園國小移交清冊》。（教育局提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕國中小寒假還有一週時間，台北市鄉土教育中心與老松國小合作，邀請萬華在地文史工作者規畫，辦理「台灣百年教育——文具與教科書」特展，展出從清朝以來台灣文具與教科書等展品，包含謄寫蠟紙、大算盤等，讓民眾能更深入了解台灣教育史的演進。展覽自即日起至3月16日止，星期二至星期日上午9時至下午5時，免費開放參觀。

1950至1960年代的書包、雨衣、學生制服。（教育局提供）1950至1960年代的書包、雨衣、學生制服。（教育局提供）

鄉土教育中心主任張欽鵬表示，此次邀請古地圖收藏家高傳棋共同規畫，展出琳瑯滿目且深具庶民生活文化的各種文具、教科書，每一個展品都訴說著一個時代的故事，包括各式圖文、有聲書、影片等，呈現出教育的多元面貌，也見證教育的演變。

高傅棋介紹，清代與日治初期的台北，不論在私塾、書院或公學校（國民學校）裡，老師使用最多的教具就是「紙筆、教科書與黑板」，如此「傳道、授業、解惑」近百年；直至出現了現代化的高等科、職業、師範、大學教育後，才有相對專業的教學輔助器材。

他補充，展櫃展示1950至1980年代教師使用的教具，如1950年代謄寫蠟紙、1960年代大算盤、1970年代地球儀、大三角板、中華民國與台灣島拼圖、台灣島模型、幼兒認識注音符號ㄅㄆㄇㄈ、社會與自然科實驗課教學用品等，其中算盤是電子計算機尚未普及年代中最便利的計算工具，學校課程中都將珠算課視為重要科目之一，尤其是相關的商業職業學校，都會運用斗大算盤做為教學工具。

1949年臺灣省政府教育廳印行《三民主義表解》。（教育局提供）1949年臺灣省政府教育廳印行《三民主義表解》。（教育局提供）

此外，現場更展示不同時代的教育現場珍貴的文件記錄與學生用品，如清末傳統書院用的讀書本與歌仔簿、日治時期公學校與小學校的各式教科書、1940年代私立艋舺幼稚園公文書綴、1949年台灣省政府教育廳印行《三民主義表解》、1960至1970年代各種軟硬墊板、戰後1950至2000年代學子們所使用的文具等。

現場展示日治時期公學校與小學校的各式教科書。（教育局提供）現場展示日治時期公學校與小學校的各式教科書。（教育局提供）

張欽鵬說，特展不僅是文具、用品展，更是一趟溫馨的時光之旅，透過教具、教科書一起回顧過去，了解臺灣教育的發展歷程，細細品味這些珍貴的文物，更能重溫學生時代的美好回憶。

現場展示清代學子手抄四書五經的讀冊紙、清末光緒年間《省身鑑續編》、《忠孝集》。（教育局提供）現場展示清代學子手抄四書五經的讀冊紙、清末光緒年間《省身鑑續編》、《忠孝集》。（教育局提供）

展場互動拍照區。（教育局提供）展場互動拍照區。（教育局提供）

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