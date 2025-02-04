黃睿靚2/8演繹迪士尼夢幻美聲 陳致中：用音樂喚起真善美

音樂家黃睿靚於2月8日將於高雄大東文化藝術中心舉辦新春音樂會。（陳致中提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕音樂家黃睿靚、2月8日將於高雄大東文化藝術中心舉辦新春音樂會，與凱達格蘭室內樂團攜手演奏迪士尼經典電影配樂，傳遞魔法音樂盒，前高市議員陳致中力挺牽手，邀請大家一起聆聽浪漫琴聲。

音樂家黃睿靚新春音樂會魔法音樂盒，2月8日晚將於高雄大東文化藝術中心舉行。（陳致中提供）

陳致中說明，凱達格蘭室內樂團（Ketagalan Philharmonic）成立於2024年，由財團法人凱達格蘭基金會響應志工台灣服務精神、與追求社會共好終極目標而捐資設置，總監為鋼琴演奏家黃睿靚。

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凱達格蘭基金會與黃睿靚總監曾多次合作舉辦公益慈善音樂會，並將門票收入善款捐助亟需資源挹注的弱勢團體，並持續透過各類型音樂藝術活動發揮愛心善念，期拋磚引玉、用音樂喚起人們心靈深處真善美的力量。

他同時提及，樂團秉持「生活藝術化、藝術生活化」宗旨，希望將音樂藝術推廣至每個人的生活，但也無可諱言，古典音樂與普羅大眾間長久存在一道難以親近的鴻溝，樂團遂結合熱愛音樂藝術的演奏家與教育家，透過新世代詮釋演繹，希望為古典音樂、通俗文化與聆樂者之間搭建最美好的交流。

他介紹黃睿靚新春音樂會2月8日周六晚上19點30分，在大東文化藝術中心演藝廳舉行，演奏曲目包括美女與野獸、泰山、獅子王、冰雪奇緣、風中奇緣、阿拉丁等經典電影配樂，

陳致中形容2月8日的夜晚是迪士尼電影配樂之夜，歡迎親子、闔家都可以一起來聆樂，他與前總統陳水扁都會到場，還有神祕嘉賓分享喜樂。

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