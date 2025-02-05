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蔣萬安逛國際書展 宣布設「台北作家獎」

2025/02/05 15:02

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安今（5）日出席台北國際書展，除了會自己跟家人尋寶買書，他也宣布明年將與台北書展基金會合作，頒發第一屆「台北作家獎」，靈感主要來自他喜愛的金庸武俠小說，希望能創造出有如華山論劍的盛況，創造出文風興盛百家爭鳴的情形。

台北市長蔣萬安表示，台北市政府文化局將與台北書展基金會合作於明年頒發第一屆「台北作家獎」。（資料照，記者叢昌瑾攝）台北市長蔣萬安表示，台北市政府文化局將與台北書展基金會合作於明年頒發第一屆「台北作家獎」。（資料照，記者叢昌瑾攝）

蔣萬安表示，他今天逛很多的出版社，為他自己、太太跟孩子尋寶，同時宣布明年此時國際書展將正式頒發第一屆台北作家獎；台北市政府文化局將與台北書展基金會合作，選出當年度出版的台北作家，鼓勵而且希望有更多台北的創作能量出現。

蔣萬安表示，他一向認為一座城市的進步，不只是來自於高樓林立的五光十色，更重要也來自創作者筆下的光亮。籌設的台北作家獎有一部分靈感來自他熱愛的金庸武俠小說，期待能創造出有如華山論劍的盛況，創造出文風興盛百家爭鳴的情形。

蔣萬安強調，台北國際書展不只是亞洲最具規模的書展之一，也是台灣出版的盛況，明年此時此刻，期待讓更多書迷來朝聖。

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