蔣萬安逛台北國際書展 從AI科技到親子共讀購書20本

〔記者何玉華／台北報導〕2025台北國際書展於2月4日至9日於世貿一館舉行，主題為「閱讀異世界」，主題國為「義大利」；台北市長蔣萬安今（5）早到書展參觀，同時選購了20本書，涵蓋國際趨勢脈動、城市治理、人物傳記、文學歷史等種類，當然也免不了有三寶爸要做的功課。

台北市政府做為台北國際書展協辦單位，蔣萬安由文化局長蔡詩萍陪同到書展參觀義大利主題國館、童書主題館及多個出版社展位，以實際行動支持出版產業，也為自己及3個孩子選購了包含AI科技、國際局勢及城市治理、文化歷史等不同議題的書籍，除了提倡民眾踴躍購書及閱讀的習慣，也鼓勵家長挑選讀物與孩子共讀。

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蔣萬安最後選購了20本書，包括有關城市治理的《誰讓公務員生了病？》、《幸福感》、《國家為什麼會失敗：權力、富裕與貧困的根源》及《地緣政治：東南亞利多交會》；還有《絕望者之歌：一個美國白人家族的悲劇與重生》、《GOOD EYE台北挑剔指南：第一本讓世界認識台北的中英文風格旅遊書》、《江河旋律——王鼎鈞自選集》《四手聯彈——王鼎鈞・程奇逢散文合集》套書。

AI話題的書籍包括《AI賦能新學力》、《連結：從石器時代到AI紀元》、《黃仁勳傳：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片》、《張忠謀自傳全集》、《晶片、能源、巧克力：從世界地圖看見30個國家的經濟動能與投資潛力》。

文化歷史方面的書籍，蔣萬安選夠了歷史小說《閩海王鄭芝龍》、《穿越臺灣趣歷史2：從猴猴族到茶金，考古最有戲的臺灣史》、《在東亞跨界流離的人生：老兵的臺灣史》、《未完的旅程：一隻台灣黑熊的人間啟示錄》等書；另外還有《超預期壽命Ⅰ+Ⅱ》、《少年讀人類的故事2：世界為什麼變得不公平》、《超級工程MIT》、《什麼是自由、什麼是平等：給孩子的世界人權宣言互動式解答書》。

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