城市記憶點亮天鵝湖 新營波光節2/8開幕

「2025新營波光節」2月8日開幕，裝置藝術與環湖光環境打造光影場域，定時水幕投影，點亮天鵝湖，展期至3月16日。（南市文化局提供）

〔記者王涵平／台南報導〕「2025新營波光節」2月8日開幕，裝置藝術與環湖光環境打造光影場域，定時水幕投影，點亮天鵝湖，展期至3月16日。

市府今（5）日在新營文化中心舉行新營波光節宣傳記者會，市長黃偉哲等地方各界人士邀請全國民眾來新營走春，感受光影藝術與城市記憶交織的魅力。黃偉哲表示，「新營波光節」是台南藝文新品牌，2024年初試啼聲就吸引逾28萬人次，成為網路社群熱搜的拍照打卡景點，還榮獲國際繆思設計大獎概念設計類—公共空間金獎肯定，可謂是CP值滿點的活動，今年加入市集等優化措施，成為南市文化盛事之一。

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「2025新營波光節」2月8日開幕，裝置藝術與環湖光環境打造光影場域，定時水幕投影，點亮天鵝湖，展期至3月16日。（南市文化局提供）

策展團隊「作日製作」黃裕銘說，今年波光節以「路徑之間」為題，邀請觀眾化身光影漫遊者，穿梭於新營的霓虹招牌、巷弄景色與湖畔生態之間，重新觀看城市中熟悉卻常被忽略的細節，並透過光影作品展現「空間—社會—人」之間的互動。

天鵝湖公園做為新營的生活核心，從早期的埤塘到現在的城市綠地，充滿新營人的記憶與想像。波光節以天鵝湖為起點，讓藝術融入日常，在光影的變化中感受新營的歷史脈動與未來展望，探索光影藝術的深度與精采。

文化局代理局長林韋旭說，全區作品充分展現藝術家對城市文化的深度詮釋，包含周定賢《AquaMira水幕投影》，以天鵝湖為主題進行發想，透過影像、音樂及噴泉的擺動，在湖面光影中述說天鵝湖的故事，展期間每日定時演出，讓觀眾體驗一場波光水霧中的聲光大秀。

藝術家李勇志《新營霓虹》以數位影像重塑消失的產業商標與霓虹燈，喚醒新營的集體記憶；日本藝術家胡宮雪娜則以台灣雞蛋糕造型隱喻戰爭與和平，透過幽默而深刻的方式展現對現實世界的文化思考。

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