立院砍預算衝擊動漫節 文化部致歉：文化幣無法買2點送2點

文化部次長李靜慧在台北國際動漫節致歉，表示立院刪減預算，導致文化幣在展場消費，無法提供買2點送2點優惠，希望立院關注動漫發展，支持台灣原創。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕第13屆台北國際動漫節今（6日）熱鬧登場，估5天展期可吸48萬人次、創2.5億元商機，但因立法院大砍今年中央政府預算，也衝擊文化部的文化幣政策，文化部政務次長李靜慧在開幕活動現場致詞，向年輕人致歉，因原先文化部想讓文化幣在現場使用買2點送2點，卻因預算刪減而被迫取消。

第13屆台北國際動漫節開幕，齊聚100廠商約800個攤位，推廣跨國多元文化的漫畫、動畫、玩具、遊戲等，已成新春期間北部ACG界年度盛會。（記者吳柏軒攝）

李靜慧表示，本來動漫節開幕，卻尷尬要來報告「災情」，動漫透過補助金努力支持原創，有了創作，更重要還要展出並行銷，甚至走向國際。然而因今年度文化部在出版、宣傳、行銷等預算費用，被立法院砍得比較慘烈，如原本今年已安排與日本京都漫畫博物館有國際聯展，出國預算卻全部被刪減。就連台中的國家漫畫博物館預算也受相當大波及，水電、策展、業務費等都被大幅刪減。

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李靜慧指出，這次立院刪減預算，更加上「不得流用」，導致文化部即使其他地方省吃儉用，也不能拿來用在宣傳，「目前情況的確比較萎靡」，她更提到，尤其努力勻支，才讓文化幣政策在今年首度下修到13到15歲也可領取，原本李遠部長還希望，讓動漫節、台北書展等年輕人應該消費的地方，要讓文化幣使用「買2點送2點」，但也因預算刪減關係而取消，在此向年輕人致歉。

李靜慧認為，台灣原創能量好不容易扶持到現在，年輕環境也如此喜歡動漫，台灣就應該有適當發揮，並將台灣IP傳達出去。有關預算，文化部會配合行政院，看是透過覆議、或跟立院溝通爭取等，也希望透過動漫節的成功，讓立院知道「我們需要漫畫」，台灣有產出，更需要走出去，大家一起支持。

立法委員蘇巧慧也到場致詞，引用動漫《進擊的巨人》名言：「不戰鬥的話，就無法獲得勝利！」她稱說從漫畫學到很多知識信仰，認為不管挑戰的魔王有多大，都要繼續努力道路向前，希望立法院的議題需要更多人關心，明天開議，而今年度預算審查還沒送出立院，還有最後一點機會，也許事情還有轉機。

蘇巧慧也認為，台灣IP已成長茁壯，更與日本對接、走向國際，未來也可學法國安古蘭一樣，把整個小鎮變成漫畫展的舞台，例如漫畫《異人茶跡》畫台灣茶故事，而整個淡水河流域到大稻埕就是最好的歷史文化產業教學之旅，認為漫畫可帶動種種面向。

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