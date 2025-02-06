2/28草地音樂會《世界上光的光》感受台灣土地與溫良民情

二二八草地音樂會《世界上光的光》將於8日開放索票。（高市文化局提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄春天藝術節的草地音樂會，今年以《世界上光的光》為名，集結歌手以莉．高露、林宗興、高雄室內合唱團和由楊智欽指揮的高雄市交響樂團現場，演出十多首與愛和台灣有關的曲目。8日開放索票，一人可索2張，索完為止。

高市文化局指出，第二次世界大戰的戰火結束至今已80年，因前人負重鋪路經歷那辛苦的打拼年代、奠定了堅固基礎的現代台灣，但面對世界更迭如浪潮的種種全新挑戰，今年1月，以色列宣布加薩走廊停火協議生效的消息，以軍停止攻擊、流離失所民眾得返家園，音樂會獻上《英雄》、《白鴿》、《全世界最亮的光》、《島嶼天光》等多首歌曲，願世界的戰火都能夠消弭。

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音樂會開始由高雄市交響樂團以《登山列車》這首曲子表達對台灣這片土地的熱愛，透過鄒族才子高一生先生作詞作曲、高一生的兒子高英傑先生譯作中文詞，描述透過森林火車窗外不斷變化的景色，體現對阿里山的深厚情感。

去年離世的曾貴海醫師，所留下的恆世文字《冬花夜開》，回顧他的一生，除了做為醫生和詩人，也參與台灣的民主運動、環境保護、文化改革，念茲在茲都是台灣。他將自己奉獻給台灣，也在寒冬黑夜裡為大家鞏固夢想與希望，更讓溫暖與希望不斷盛放。愛與光暉透過音樂與歌聲傳遞，一路歸向和平之途。

今年適逢台灣音樂大師蕭泰然逝世十周年，大師留給這世界無數的音樂創作資產，這次音樂會且以描述台灣人民溫良純樸性格的《來自福爾摩沙的天使》，做為對一代音樂偉人的緬懷感念，從溫暖旋律中不但能聽見台灣，更對身為台灣土地上的一份子，感念在這片土地上所收穫的一切。索票資訊可查詢「高雄春天藝術節」臉書專頁。

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