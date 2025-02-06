艾美獎旅遊節目來台取景 美式觀點展現府城新魅力

美國公共廣播電視旅遊文化節目主持人於十鼓文創園區體驗擊鼓。（南市觀旅局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕美國公共廣播電視（PBS）旅遊文化節目「Bare Feet with Mickela Mallozzi」於日前來台南取景，行程包括安平古堡、開台天后宮、十鼓文創園區、保安路美食等台南代表性景點，以美式觀點拍出台南豐富的文化與旅遊魅力。

南市觀旅局表示，該節目曾4度榮獲艾美獎，每季10集平均每集觀眾人次超過200萬，覆蓋全美50州及加拿大主要地區，並透過多種串流平台如Amazon Prime、Tubi和航空機上娛樂系統播放，行銷效果卓越。

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美國公共廣播電視旅遊文化節目於安平開台天后宮拍攝。（南市觀旅局提供）

這次拍攝行程涵蓋安平古堡、開台天后宮、十鼓文創園區等台南代表性景點，展現多元文化與深厚歷史，在拍攝空檔，市長黃偉哲也特別前往探班致贈鳳梨酥、柚花咖啡、玉井芒果乾等伴手禮，歡迎他們造訪台南。

黃偉哲說，這次拍攝不僅是一場文化交流，更是一個讓世界看見台南的絕佳機會。節目主持人Mickela Mallozzi與團隊以創意與熱情，深入探索台南的文化精髓，從藝陣表演到擊鼓製鼓體驗，展現台南的獨特魅力。

美國公共廣播電視旅遊文化節目來台南取景，市長黃偉哲特地前往探班。（南市觀旅局提供）

觀旅局長林國華表示，他們深入記錄安平古堡的歷史、開台天后宮的宗教文化，以及十鼓文創園區融合傳統與現代的表演藝術，親手製作擊鼓道具，並安排主持人參與藝陣表演的家將畫臉儀式、學習家將步伐，充分呈現台南傳統文化的生命力。此外，拍攝團隊還記錄台南保安路在地美食，希望藉由此次合作，進一步提高台南的國際能見度，並吸引更多北美及全球旅客選擇台南做為首選旅遊目的地。

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