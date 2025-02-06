預算濫砍滯立院 衝擊藝文工作者生計 表盟、藝創工會急發聲

台北市藝術創作者職業工會發出「文化部預算削減影響調查」問卷。（翻攝自藝創工會臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕114年度中央政府總預算三讀後，迄今尚未送出立法院，連帶影響到文化部各類型補助審議結果延遲公告，嚴重衝擊第一線藝文工作者全年的營運及工作期程規劃，對此，表演藝術聯盟今（6）日發出聲明，呼籲「立院黨團加速確認預算審議作業」，台北市藝術創作者職業工會則發起「文化部預算削減影響調查」，盼藉此準確向政府與社會反映現況，爭取應有的權益。

表盟在聲明稿中指出，表演藝術活動自籌備到正式展演，需要數月甚至以年計算之規劃與執行，都必須及早佈局。文化成果需要長期穩定的累積，在當前艱困的藝文環境下，來自政府的補助是穩定團隊營運及台灣創作能量非常重要的支持資源。表盟「呼籲立院及早確認審議結果，交由行政院儘速完成後續行政作業；並訴請立院教文委員會，及早督促並安排文化部預算解凍報告審查，以減低對藝文展演及創作環境之衝擊。」

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表演藝術聯盟聲明全文。（翻攝自表演藝術聯盟臉書）

至於發起「文化部預算削減影響調查」的藝創工會則表示，立法院大幅刪減並凍結文化部預算，影響可能遍及展演活動、專案計畫、藝文補助、聘僱人員等各層面。因此更廣泛地針對表演、視覺、影視類等工作者發出問卷邀請，內容諸如「計畫合約是否被取消或縮減？」、「演出、展覽、活動是否被取消？」、「補助款項是否被刪減？」、「聘僱人員是否面臨減薪或解聘？」等。問卷內容詳詢連結：（https://forms.gle/Z1ho6uRLHXT74GmJ9）

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