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《噤飛》出版社老闆涉性騷取消書展講座 朱宥勳：犯錯的不是創作者

2025/02/07 01:03

ACCUPASS上還可見《噤飛》新書分享會的訊息。（翻攝自ACCUPASS的網頁）ACCUPASS上還可見《噤飛》新書分享會的訊息。（翻攝自ACCUPASS的網頁）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北國際書展熱鬧登場，每天都有各種主題講座與新書分享，但作家朱宥勳突於6日深夜於臉書公告，原定2月7日他將在書展參與的小說《噤飛》對談講座取消。朱宥勳表示，因出版此書的「亮語文創」負責人涉嫌性騷擾學生而被撤除補習班執照；但朱宥勳強調，犯錯的並不是創作者林佩妤，希望這件事不致影響這位年輕作家未來的創作。

朱宥勳臉書公告全文：

非常遺憾，要來公告一件消息：原訂2/7晚上，我將在書展參與的小說《噤飛》對談講座取消，還請大家明天不要白跑一趟。

講座取消的主要原因，當然與出版此書的「亮語文創」負責人，涉嫌性騷擾學生而被撤除補習班執照一事有關。我在昨天新聞披露之後才知道這件事，非常震驚，也非常掙扎。這絕對是教育工作者不能碰觸的底線，毋庸置疑。

今天稍早，我收到消息，得知主辦對談的各單位討論後，決定取消講座。我覺得非常遺憾，但也可以理解。對新秀創作者而言，能夠登上國際書展這麼大的舞台，是意義非凡的；但也正因如此，我也擔心本來單純的新書對談，會因為此一事件而橫生枝節，波及文學新人。

在此，我也要向讀者道歉。這是我第一次與「亮語文創」合作，事前完全不知道此事。但我想，許多文學讀者應當是會在意這類事件，並將此納入「是否購讀」的考量。如果你因為我的推薦而買了《噤飛》，但同時也很在意自己購讀了涉入性騷擾學生事件的出版社作品，我非常抱歉。

同時，我也希望公開對作者林佩妤致意。我可以理解讀者也許會因為「亮語文創」涉入的事件而拒買拒讀；但另一方面，我也想再次重申，《噤飛》確實是我去年一整年下來，心目中最頂級的小說新秀作品之一。這不是公開的場面話，我身邊寫作圈的朋友，這兩個月應該都聽我大力推薦過。

犯錯的並不是創作者，並且創作者的才華與努力，是毫無疑問的；然而，如此糾結的事態，又不免傷害到創作者（光是書展講座的取消，就已經是令人遺憾的事了）。希望這件事不致影響這位年輕作家未來的創作，也希望讀者們繼續關注這個名字。

以上說明，再次致歉。

朱宥勳於6日深夜在臉書公告原定7日在書展的《噤飛》對談講座取消。（翻攝自朱宥勳臉書）朱宥勳於6日深夜在臉書公告原定7日在書展的《噤飛》對談講座取消。（翻攝自朱宥勳臉書）

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