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行政院副院長鄭麗君逛書展 沉浸書海喊「閱讀就是力量」

2025/02/07 13:54

行政院副院長鄭麗君今（7）日在文化部長李遠的陪同下前往台北市國際書展逛展。（台北書展基金會提供）行政院副院長鄭麗君今（7）日在文化部長李遠的陪同下前往台北市國際書展逛展。（台北書展基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025台北國際書展今（7）日來到第四天。熱愛閱讀的行政院副院長鄭麗君特地到場，在文化部長李遠的陪同下開啟「「購書行程」，參觀台灣漫畫館、讀字公民、遠流、文學書區等16個展位，以行動支持出版。

鄭麗君抵達「台灣漫畫館」展區，選購《來自清水的孩子》、《我在詐騙公司上班》和第15屆金漫獎作品《三個不結婚的女人》，之後則在文化部長李遠的推薦下將《潮浪群雄》以及改編自楊牧經典文學自傳《山風海雨》的作品《OKEN：詩的端倪》收入囊中。

接著在公民書區「讀字公民」，鄭麗君首先翻閱了《你記得地圖上的一切都要變淡的》詩集，看到詩中寫到自己出生的街道，不禁回憶起台北的街頭巷尾，更直呼：「一定要買。」之後，在旅遊作家旅男dato的介紹下，帶走了作品《用鴨川，把京都放口袋》以及《葡萄牙，好日子遠行》，並開心合影。之後又到「南方家園」出版社《熱戀：邊界往返的信》、《言論自由》和《羔羊為何沉默？菁英民主與新自由主義對社會和生活基礎的摧毀》等書，最後則在本次公民書區的主視覺—架有記者會麥克風的擺設前拍照，喊出「閱讀就是力量」的口號。最後，抵達前衛出版社，帶走《看圖學講台灣話》、《他們的鐵道時代：七位鐵道職人的生命故事》和臺灣新文學之父賴和的《一桿稱仔》等書。

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