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版畫藝術家王午「冬天寒」個展 高雄御書房登場

2025/02/09 20:51

木刻版畫藝術博士王午即日起在高雄御書房發表「冬天寒－王午個展」。（王午提供）木刻版畫藝術博士王午即日起在高雄御書房發表「冬天寒－王午個展」。（王午提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕近日寒流來襲，高雄難得一見寒冬景象，木刻版畫藝術博士王午即日起在高雄御書房發表「冬天寒－王午個展」，呼應台灣入冬多元意象。

王午本名倪又安，國立台灣師範大學美術系藝術學博士，現為華梵大學美術與文創學系專任助理教授兼系主任，作品曾獲2009年高雄美術獎「版畫類優選」、2006年台灣國際文化交流協會頒發「台灣藝術文化獎」，作品被國立台灣美術館、台北市立美術館、國立台北藝術大學關渡美術館、佛光山佛光緣美術館及文化部藝術銀行等機構典藏。

王午的新作「冬天寒」。（王午提供）王午的新作「冬天寒」。（王午提供）

王午創作不輟，2003年至今已發表29次個展、61次聯展 ，此次「冬天寒」共展出17件作品，創作主題均與冬天意象有關，企圖透過寒冬意象的營造，搭配其直接樸拙的刀法，表現出靜定而蒼勁的美感。

例如雪地冬夜孤峰上打坐的僧人，纏繞岩石而頑強生長的老松（松是歲寒三友之一） ，或搭配著「晚來天欲雪，能飲一杯無」詩句的靜夜雪景等，呼應入冬後的台灣多元意象。「冬天寒－王午個展」展至2月23日，御書房地址：高市苓雅區林泉街8巷30號。

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