第八屆國際藝術家節「以愛為名，禮讚藝術」，9日起桃園登場。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕 2025第8屆國際藝術家節系列慶祝活動、由社團法人清海無上師世界會主辦的「以愛為名，禮讚藝術」3.0系列活動及聯展，今（9）起至3月2日在桃園市中原文創園區登場，本屆展覽重磅邀約兩岸三地與國際頂尖藝術家，展區橫跨繪畫、雕塑、裝置、新媒體等4大展區，今日開幕儀式安排2場《真愛》及《珍愛沈默的眼淚》音樂劇影片欣賞、無上藝術展、藝術家聯展、藝術互動體驗手作，並有無肉市集及快閃表演等系列慶祝活動。

第八屆國際藝術家節「以愛為名，禮讚藝術」開幕式與會貴賓左起林蒼鬱、李沃源、陳宜君、楊進福及主辦代表鍾重音等人點燈啟動。（記者李容萍攝）

包括桃園市政府文化局長邱正生、桃園市議會議長邱奕勝、市議員楊進福、南投縣員陳宜君等人均到場祝福活動圓滿成功；邱正生表示，每位藝術家都可以用不同的美彩畫作或喜劇、表演藝術、音樂、歌曲、舞蹈等不同方式來呈現創作的靈感，藝術對於推動人類文明及文化的累積，在這個世界非常重要，中原文創園區開園屆滿1年，希望提供一個平台給藝術家及年輕人有一個創作及發表展示的舞台，值此國際藝術家節第8屆，在世界各地舉辦之後，這一屆選到中原文創園區舉辦，感到非常榮幸。

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第8屆國際藝術家節「以愛為名，禮讚藝術」，9日起桃園登場。（記者李容萍攝）

主辦代表鍾重音表示，這個活動是由清海無上師於2018年發起，並訂每年4月3日為「國際藝術家節」；全球多地都有慶祝，台灣區主辦今年配合政府場地的檔期提前開跑。

無肉市集召集人張芷睿也說，純素藝術傳遞生命背後的一份信念的愛，食物從土地開始孕育，承載大量的能量。純素藝術就是希望每一個人從餐桌上的選擇，讓這個環境更好。因為世界不只是有環境的災難，還有很多動物的苦難及失去。

無肉市集。（記者李容萍攝）

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