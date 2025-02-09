書展6天57萬人 1潮流商品擠爆 泰國接棒2026主題國

文化部長李遠（右6起）與義大利館代表龍博文、泰國館代表陳智偉（左1起）、杜安芃・蘇斯姆汶，以及書展3大展位設計獎得主合影。「最佳展位設計獎_」大型展位組、中小型展位組及綠色永續獎得主合影。（記者凌美雪攝）



〔記者凌美雪／台北報導〕為期6天的2025台北國際書展金（9）日閉幕，書展基金會董事長吳韻儀表示，今年共吸引57萬（去年55萬）名民眾參觀、版權桌次達2,031桌次，都創下歷年紀錄。

2026年書展主題國將由泰國館擔任。（記者凌美雪攝）

除了書展成果之外，今年主題國義大利國家館主辦義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文，在閉幕儀式上率先上台感謝此次展覽非常成功，讓所有遠道而來的重量級作家都感到「收穫滿滿」，在接受文化部長李遠致贈的書展禮物後，龍博文說，將來會持續在台灣推廣義大利文化，同時也預告，義大利的國寶級男高音波伽利4月就要登台獻唱。

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「因對文字的熱愛，友誼因此而降臨」，泰國創意文化局圖書指導委員會主席陳智偉吟唱詩文，盼「台泰永遠相伴」。（記者凌美雪攝）

緊接著是李遠宣布2026年書展主題國是泰國，李遠說，近年台灣與泰國間從出版、電影都有很密切的交流，台灣與泰國之間互相了解也互相欣賞，相信泰國明年將為台灣帶來精彩的主題。泰國出版與書商協會副會長杜安芃・蘇斯姆汶表示，能夠擔任主題國，不僅是對台灣文化、文學的肯定，也顯示台灣與泰國的聯繫非常密切；泰國創意文化局圖書指導委員會主席陳智偉更創作詩文，在閉幕儀式上親自吟唱。

30週年的博客來於書展發表第一台電子書閱讀器，吸引體驗人潮，展位設計也獲銅獎。（記者凌美雪攝）

今天因適逢假日，書展開放到晚間8點，很多攤位在傍晚之後，排隊的人龍依舊很長。吳韻儀以「好像跨年的人潮」形容今年書展的盛況，且很多都是年輕人，可見門票抵用金及文化幣確實產生極大的效益，展場中的人潮讓週末這兩天必須同時開啟3道鐵捲門換氣，千場的閱讀活動也讓讀者停留的時間更長；另外，今年電子書閱讀器成為業績很好的熱點，而版權交易桌次及國際專業人士的來訪也創下紀錄。

《如有神在：楊麗花與她的時代》新書發表。（記者凌美雪攝）

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