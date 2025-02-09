原民會發表《臺灣原住民文學選集》 四大文體展現部落豐富文化

原民會副主委鍾興華今出席《臺灣原住民文學選集》發表會。（原民會提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕為推動原住民族文學發展，原住民族委員會補助中華民國台灣原住民族文化發展協會辦理「臺灣原住民文學選集出版計畫」，精選近130位原住民族作家的代表作品，編纂成全套12冊的《臺灣原住民文學選集》，昨正式發表，原民會表示，盼藉此讓外界更了解原住民文化。

《臺灣原住民文學選集》歷時近3年完成，共收錄53篇小說、132篇詩歌、127篇散文及30篇文論，全面呈現原住民族文學的發展脈絡與創作成就。作品涵蓋不同世代與風格，從早期的經典之作到近20年來的新生代創作，展現原住民族文學在時代變遷下的多元風貌與生命力。

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《臺灣原住民文學選集》今於台北國際書展舉辦新書發表會。（記者楊綿傑攝）

原民會副主委鍾興華Calivat·Gadu表示，原住民族文化的保存與發展是原民會長期關注的重要議題，而透過文學傳揚原住民族文化是重要的途徑之一。這次補助出版計畫，除了希望完整記錄原住民族文學的發展歷程，也期待透過選集，讓更多人認識、欣賞原住民族文學的深度與廣度，更是國內外讀者深入了解原住民族文學及台灣文學的重要參考。

此外，原民會也持續推動族語文學創作及翻譯計畫，支持族人以族語及中文書寫，讓原住民族語言在書寫與閱讀中生生不息，透過文學的力量，延續與傳承原住民族的文化底蘊。

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