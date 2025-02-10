苗縣客庄走相逐即日起至28日受理報名 體驗客庄好風情

客委會客家文化發展中心舉辦的2025熱鬧客庄走相逐活動，將於4月19日上午6點半在苗栗縣銅鑼鄉台灣客家文化館開跑，邀請慢跑愛好者報名。（客發中心提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕客委會客家文化發展中心舉辦的2025熱鬧客庄走相逐活動，將於4月19日上午6點半在苗栗縣銅鑼鄉台灣客家文化館開跑，即日起到28日受理報名；客發中心主任何金樑邀請全國慢跑愛好者報名，一起感受客庄風情及好風光。

何金樑指出，繼去年台灣客家文化館推出充滿濃濃客庄風情的路跑活動，獲得熱烈迴響，今年再盛大舉辦，分硬程組21公里、鬧熱組11公里、生趣組6公里，補給站將供應在地特色米食。

請繼續往下閱讀...

除T恤完賽伴手禮，還贈送可環保再利用保冰/暖提袋與運動水壺、紀念毛巾、客家發粄等，賽後還可欣賞美麗的桐花與客庄好風光，採網路報名。報名連結（https://lihi2.com/XM3yO）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法