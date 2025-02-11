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鶯歌陶博館「不可回收的時尚展」 打造逼真陶製名牌包
陶藝家高蓮秀深感皮革產品對環境不友善，以陶土捏塑日常可見的時尚物件，24組件創作收進「不可回收的時尚——高蓮秀陶藝展」。（記者陳奕劭攝）
〔記者陳奕劭／新北報導〕「不可回收的時尚——高蓮秀陶藝展」即日起至2月22日在鶯歌陶瓷博物館展出，收錄陶藝家高蓮秀因深感皮革產品對環境不友善，以陶土捏塑日常可見的時尚物件，讓觀眾看展仿如逛進溫馨的古著市集，也鼓勵思考地球環境，更多展訊可至陶博館官網（https://www.ceramics.ntpc.gov.tw）或粉絲專頁（https://www.facebook.com/YCMuseum）查詢。
「不可回收的時尚」系列作品，搭配半無光釉，寫實仿造用過或廢棄的皮革，質感十分逼真。（記者陳奕劭攝）
陶博館介紹，高蓮秀「不可回收的時尚」系列作品，表述皮革產品對環境不友善、不可回收的特性，並鼓勵大家選擇環境自由、心靈自在的減法生活；〈旅行的記憶〉、〈休閒背包與涼鞋〉、〈藍色運動鞋〉捏塑上班族常用的公事包與鞋款式作品，用陶藝刻畫當年的生活軌跡。
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「我的創作來自生活，將對生活的感悟揉進陶藝創作中！」，作品曾入選「台灣陶藝獎」、「台灣國際陶藝雙年展」的高蓮秀分享，很開心找到自己想要做的事情，沒有定義自己很成功，但肯定是很快樂的，今年3月將收起工作室，將以教學等不同的方式繼續參與陶藝之旅。
陶博館長張啟文表示，高蓮秀透過獨特的半無光釉與仿真皮革的風格，樹立個人作品的識別度，個展開展至今廣獲好評，許多民眾紛紛讚嘆作品實在太像了。陶博館除了每年開放申請個展，也舉辦各種競賽展，致力於提供國內外陶藝新秀，揮灑才能的舞台。
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