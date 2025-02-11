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竹北市公所化身藝文展館 「影平方」攝影展細訴在地生命力
「影平方」竹北攝影展近30幀得獎及入圍作品，今（11）日起到3月11日的平日，假竹北市公所2樓展出。（竹北市公所提供）
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市公所變身為藝文展館，「影平方」竹北攝影展近30幅得獎及入圍作品，今（11）日起到3月11日，於平日的上午8點到下午5點，在市公所2樓展出。
竹北市長鄭朝方表示，「影平方」竹北攝影展，作品涵蓋城市景觀、公共建設、市民活動與自然風貌，展現這座城市獨特的氛圍與生命力。此外，也延續「打開公所」精神，透過影像藝術，賦予公部門空間更多樣化的價值，也讓市民在日常生活中與藝術零距離接觸。
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「影平方」竹北攝影展近30幀得獎及入圍作品，今（11）日起到3月11日的平日，假竹北市公所2樓展出。（竹北市公所提供）
其中，作品〈安心照亮回家的路〉畫面彰顯真摯的情感，展現出人與建設強烈的相關性，〈暮色行旅〉描繪竹北燈的照耀下城市的溫暖夜色，〈跨越〉光影交錯的16座橋，〈魔幻球場、日落晚霞的星際籃球場〉呈現星際籃球場的動感光影，〈披星戴月的明天〉以新竹高鐵站為主題，巧妙將建築線條與天際的色彩融合，展現城市動感與寧靜並存的面貌。
「影平方」竹北攝影展近30幀得獎及入圍作品，今（11）日起到3月11日的平日，假竹北市公所2樓展出。（竹北市公所提供）
另外，攝影作品〈遇見〉從2024年竹北燈節小物延伸到人與景的相互連結，充滿人文溫度。
新竹縣竹北市公所變身為藝文展館，鄭朝方邀請市民參觀「影平方」竹北攝影展。 （竹北市公所提供）
明天就是元宵節了，鄭朝方除邀請市民參觀「影平方」竹北攝影展外，也歡迎市民朋友參加在水圳森林公園的2025竹北燈會「竹北光節活動」，一同感受融合科技美學的「水生繁花」。
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