不只挖角音樂大使 林佳龍會李遠：文化是價值外交最重要項目

文化部長李遠（右5）與外交部長林佳龍（左5）進行首次「雙部長會商」，文化部政次王時思（右4）與外交部政次吳志中（左4）也與會。（文化部提供）



〔記者凌美雪／台北報導〕文化部去年在外交部全力相挺之下，於巴黎奧運期間以「台灣館」參加文化奧運，獲得極佳成果，但立法院審查2025年中央政府總預算時，卻遭藍委惡意濫砍兩部的預算，成為內閣唯二被「全數」刪除媒體宣傳經費的部會。

對此，外交部長林佳龍今日拜會文化部長李遠，共同研商推動「文化外交」的各種可能。兩部首次舉行「雙部長會商」，會議聚焦在「歐洲台灣文化年」及「大阪文化世博」等文化外交兩大面向。

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「歐洲台灣文化年」由外交部主導，邀請故宮從今年將赴捷克的「故宮文物百選及其故事」展覽為重要核心，搭配文化部在歐洲參與的外亞維儂藝術節、愛丁堡藝穗節等活動，並串聯駐歐洲館處的「光點計畫」等，一系列的活動及宣傳，深化歐洲國家與台灣的交流。

「大阪文化世博」則由文化部規劃，將於大阪世界博覽會期間的7至8月，在主場館周遭，以兒少未來、電影、文學、繪本、文化科技等主題，全面展現台灣文化藝術各領域特色。文化部也將邀請文化總會近年在東京及京都深受日本大眾熱烈參與的「TAIWAN PLUS」，首次移師大阪辦理。外交部則規劃在大阪世博期間，發起「尋找台灣」的全球網路社群活動。

林佳龍表示，「文化是價值外交最重要的工作項目」，他堅信「文化及外交可以互補」，從他任命國台交團長劉玄詠擔任駐奧地利大使，劉玄詠近日投書奧地利主流媒體獲全文照登，更可證明「文化是共同的語言」。李遠則以巴黎文化奧運開啟文化外交成功的先例，期待與外交部能有更緊密的合作。

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