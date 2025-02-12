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藝文 > 藝起享享 > 看表演

融合古典音樂與好萊塢配樂經驗 台灣燈會主燈音樂她操刀

2025/02/12 00:28

張菁珊（左起）特別從美國返台，與觀光署長周永暉、主燈音樂藝術總監張正傑一起受訪。（記者凌美雪攝）張菁珊（左起）特別從美國返台，與觀光署長周永暉、主燈音樂藝術總監張正傑一起受訪。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕從小時學古典音樂到成為好萊塢電影配樂工作者，旅美作曲家張菁珊心中一直有個夢想，因此，在觀光署邀請下，張菁珊首度為台灣燈會主燈配樂，張菁珊也為此特別返台。

今年台灣燈會主燈〈無限樂園〉由知名藝術家李明道（AKIBO）團隊主創，以蛇的造型與動態線條為靈感，發展出現代感的抽象符號「∞（無限）」，在外形如同熱氣球籃子的燈座上，每次展演都會360度旋轉。

主燈運轉時，音樂就會隨著動態影片內容分為六部曲，從世界12強冠軍充滿爆發力的強棒出擊，到享譽國際的台灣科技產業，再到桃園航空城飛機翱翔天際的活絡氣息，然後帶著世人一起環島遊覽台灣的好山好水，都在張菁珊的樂曲中自然流動。

張菁珊說，她很感謝這次委託創作給予作曲家自由發揮的空間，讓她可以在3分20秒的音樂中，每個不同的段落都充分運用各種最適合的曲風，在古典音樂背景裡，融合了電影配樂的氣氛，以及部分東方樂器的聲音，把故事鋪陳得雅俗共賞。

張菁珊近年常與湯姆．霍肯伯格（Tom Holkenborg）以及其他好萊塢知名作曲家共事，她也是電影《音速小子3》的主要配樂成員。在好萊塢的經驗讓張菁珊認識許多國際知名的電影配樂樂團，在張菁珊的推介下，這次燈會音樂也邀請到匈牙利的「Budapest scoring orchestra」，在布達佩斯錄音，張菁珊則在美國遠端同步參與，最後則是在台灣首演，成為一次很在地卻也很國際的跨國合作計畫。

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