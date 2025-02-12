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屏東燈節大戲《天地訣》華麗卡司與製作團隊 感受深厚文化底蘊

2025/02/12 15:01

屏東燈節閉幕壓軸大戲《天地訣》本週六（15日）登場。（屏東縣政府提供）屏東燈節閉幕壓軸大戲《天地訣》本週六（15日）登場。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東燈節閉幕大戲《天地訣》將於本週六（15日）晚間7點縣民公園登場，演出卡司包括唐美雲、黃妃、舞思愛、草屯囝仔及在地團隊等，運用傳統戲曲、流行音樂與科技影像，打造專屬屏東的跨界大秀，屏縣府歡迎喜愛藝文表演的朋友踴躍前往觀賞。

屏東縣長周春米表示，自2022年屏東燈節開辦以來，每年委託專業團隊製作專屬屏東故事的戲劇，已成為民眾引頸期盼的年度演出。今年閉幕大戲《天地訣》邀請國寶級歌仔戲天王唐美雲、金曲歌后黃妃、舞思愛以及人氣團體草屯囝仔攜手演出，還有屏東排灣族的戲劇新星何海翔、獲獎無數的明正國中舞蹈班等陣容，打造傳統與流行音樂的大型實景光影劇場。

屏東縣府傳播暨國際事務處表示，《天地訣》以屏東的山海為背景，講述跨越天地的愛情故事，帶領觀眾感受屏東飽滿的文化底蘊，本次演出唐美雲將以少見的女裝扮相登場。除了有華麗卡司外，製作團隊更是實力堅強，由國內知名編舞家李冀禹擔任總導演，傳藝金曲獎得主郭珍妤操刀音樂設計，影像則由劇場設計師楊博倫策畫，共同率領台灣頂級軟硬體團隊擔綱製作。

屏東燈節舉行至2月16日，圖為勝利星村燈區燈飾「花飛蝶舞」。（記者羅欣貞攝）屏東燈節舉行至2月16日，圖為勝利星村燈區燈飾「花飛蝶舞」。（記者羅欣貞攝）

屏東燈節四大燈區含屏東縣民公園、萬年溪、勝利星村與客家燈區，逾50組燈飾搭配不間斷的精采活動廣受好評，為期37天的燈節，將於2月16日（週日）落幕，民眾可把握賞燈機會，縣府並規畫接駁服務，行駛時間為下午5點至晚間10點，活動資訊可至2025屏東燈節官網屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書查詢。

屏東燈節逾50組燈飾受好評，圖為萬年溪燈區燈飾「鱗裡有光」。（記者羅欣貞攝）屏東燈節逾50組燈飾受好評，圖為萬年溪燈區燈飾「鱗裡有光」。（記者羅欣貞攝）

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