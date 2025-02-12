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新北十三行「早安博物館」 假日陪星兒創作與運動

2025/02/12 15:11

「漁網編織袋」工作坊編織專屬於自己的環保提袋。（記者羅國嘉攝）「漁網編織袋」工作坊編織專屬於自己的環保提袋。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立十三行博物館以「早安博物館」活動，為自閉症孩子（星兒）及家庭打造專屬友善空間，並於每月第一個週日提早1小時開館；此次從3月至5月也推出系列春季活動，透過藝術創作、文化體驗與運動互動，讓星兒家庭在寓教於樂活動中，探索自我、療癒身心。活動全程免費，僅限星兒家庭參加，並採線上報名，每場次限額30至40人，名額有限。

館長羅珮瑄指出，春季活動於3月至5月登場，更以休閒運動、文化永續與多元文化為主軸。3月9日結合植樹節的環保意識，推出「漁網編織袋工作坊」，邀請專業老師帶領星兒與家長學習漁網編織技藝，親手製作獨一無二的環保提袋，透過每一針一線的編織，體會先民智慧及海洋文化的環保永續，更能培養耐心與專注力。

另外，4月13日的「印尼蠟染藝術」活動，邀請新住民語文教師慕雅妮，帶領星兒及家長體驗印尼蠟染（Batik）技藝，在鮮豔的色彩與圖紋中盡情揮灑創意，創作專屬於自己的藝術作品，並深入感受印尼文化的魅力；5月4日則辦理「蛇來蛇去親子蛇板」活動，結合雙北壯運及館內古代競技特展元素，邀請專業教師帶領星兒挑戰蛇板運動，透過平衡訓練與親子互動遊戲，增強肢體協調，並促進親子之間的默契與情感連結。

羅珮瑄表示，博物館不僅是文化傳承的場所，更是推動共融的場域。「早安博物館」的目標是營造一個安心舒適的空間，讓星兒能自在探索學習，也讓社會大眾更加了解星兒的需求與潛力。更多資訊請至十三行官網http://www.sshm.ntpc.gov.tw 或粉絲專頁https://www.facebook.com/13hangmuseum查詢。

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