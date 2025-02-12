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虎尾出張所宿舍修復後首展「漆映和風」 逾300件日本漆器珍藏

2025/02/12 16:08

「虎尾出張所所長宿舍」修復完成後首展，台灣公益CEO協會與林國基合作，將其300多件日本漆器珍藏展出。（記者李文德攝）「虎尾出張所所長宿舍」修復完成後首展，台灣公益CEO協會與林國基合作，將其300多件日本漆器珍藏展出。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣歷史建築「虎尾出張所所長宿舍」去年修復完成，台灣公益CEO協會與國際知名設計師林國基合作，將他超過300樣日本漆器珍藏展出，是雲林縣目前規模最大漆器展，更是宿舍修復後首度公開亮相，盼雲林歷史文化及日漆器藝術融合，帶給民眾共鳴。展期至3月16日為止，歡迎民眾一起感受特有的文化魅力。

300多件漆器物件中，從日本江戶到昭和時代都有，將近三分之二都是超過百年歷史。 （記者李文德攝）300多件漆器物件中，從日本江戶到昭和時代都有，將近三分之二都是超過百年歷史。 （記者李文德攝）

漆器是日本代表性傳統工藝品之一，不僅歷史悠久，製作過程相當複雜，在當地甚至被視為傳家寶，由於漆器原料是來自漆樹，環保無毒，在日本被大量運用於藝術及生活上，是生活美學的最佳典範。

協會祕書長林淑娥表示，虎尾出張所於1921年成立，1930年新廳舍遷移擴建至虎尾郡役所附近，其中坐落在出張所後方的日式宿舍做為當時主管居住，縣府獲文化部修復經費後，於去年底完成工程。由於保留完整日式建築，盼將此空間與日本文化結合，因此與林國基老師合作展覽。

雲林縣歷史建築「虎尾出張所所長宿舍」去年底修復完成。（記者李文德攝）雲林縣歷史建築「虎尾出張所所長宿舍」去年底修復完成。（記者李文德攝）

林國基表示，雲林縣目前陸續有許多日式建築修復完成，內部空間規畫完整，應更突顯其味道，因此將自己珍藏的漆器分享，盼讓空間能多出「文化歷史氣息」，此次展出的物件從碗、桌子、酒器等超過300件，幾乎與生活息息相關，更是呼應「宿舍」主題，從日本江戶至昭和時代皆有，將近三分之二為百年以上歷史物品。

300多件漆器物件中，從日本江戶到昭和時代都有，將近三分之二都是超過百年歷史。 （記者李文德攝）300多件漆器物件中，從日本江戶到昭和時代都有，將近三分之二都是超過百年歷史。 （記者李文德攝）

林國基指出，收藏漆器超過25年，不過他「分享美的意義」大於自己珍藏，盼藉此培養民眾對於日常美學的觀察，加上雲林是自己的故鄉，希望能夠將難得機會首次獻給家鄉，讓新生代民眾在當地也能觀賞到藝術，不用捨近求遠到外縣市。展出結束後，願意將自己珍藏的漆器捐給故鄉，讓民眾們感受漆器文化魅力。

林淑娥指出，此展除了是所長宿長開放首展，更是目前雲林縣規模最大的漆器展覽，迄今已超過4000人造訪，更有來自法、德、英等國家遊客參觀，每週二至日每天開放3個時段讓民眾免費參觀，預約連結為：https://reurl.cc/Y4N51x。展期至3月16日，歡迎民眾一起感受特有的文化魅力。

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