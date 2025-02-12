魔術師黃俊傑化身土地公變戲法 2/22、23苗栗中正堂活潑演出

〔記者彭健禮／苗栗報導〕魔術師黃俊傑於2012年代表台灣參加美國世界梅林獎獲得冠軍，2015年成立瓶子先生魔術劇團，將魔術與戲劇融合，創造獨特的藝術表現形式，廣受大眾歡迎，將於22、23日於苗栗縣政府文化觀光局中正堂帶來土地公傳奇魔術劇《伯公伯婆逗戲法》。

國際冠軍魔術師黃俊傑率領的瓶子先生魔術劇團，將於22、23日於苗栗縣政府文化觀光局中正堂帶來土地公傳奇魔術劇《伯公伯婆逗戲法》。（縣府文化觀光局提供）

縣府文化觀光局表示，土地公是民間普遍信仰，客家人稱「伯公」，農曆2月2是伯公生，在伯公生前夕，縣府今年邀請國際冠軍魔術師黃俊傑率領的瓶子先生魔術劇團，精心打造寓教於樂的親子魔術劇《伯公伯婆逗戲法》，將於22、23日下午2點30分在文化觀光局中正堂演藝廳首演。

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《伯公伯婆逗戲法》是以土地公與土地婆為主角，講述他們以智慧與幽默幫助村民解決生活困難的故事，像每個家庭的縮影，他們也會起爭執，但過程中，土地公與土地婆不僅運用神奇法術，也展現了傳統價值觀如善良、合作與智慧，讓孩子們在歡笑中領悟人生哲理。

黃俊傑表示，期望透過《伯公伯婆逗戲法》，不僅能將魔術藝術普及化，更能弘揚台灣在地的文化故事，讓更多家庭共享美好時光。此次演出也將融入苗栗在地特色，加入了客家文化元素，增添親和力。

文觀局表示，演出票價原訂每張500元，但推出苗栗鄉親加入瓶子先生魔術劇團LINE官方帳號即可取得原售票價5折優惠方案。

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