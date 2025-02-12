馬英九文建會主委黃碧端 批挺罷文化人執政附庸 網諷：不意外

黃碧端臉書貼文，指連署大罷免的文化人是政府的附庸和傳聲筒，但疑似已關閉。（翻攝自臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕針對立法院在野黨團粗暴濫砍文化預算，台灣文學作家連署聲明「罷免不適任立委」。前文建會主委黃碧端卻在臉書轉貼圖文「當文化人都變成執政的附庸和傳聲筒」，引發眾多文化人不滿，列出她的文官資歷，譯作家閻紀宇反諷：「黃碧端，馬英九時期的教育部政次、文建會主委。一點兒也不意外。以人廢言，可也。」

黃碧端日前在臉書貼文以「台灣的『民主』還在嗎？」為題，轉貼一張文字照片，內容寫道：「我從來沒有見過文化人這樣希望把在野黨變成無監督力不能為預算把關的小黨……是不是為執政者吶喊才拿得到補助，只覺得你敢刪文化補助我就把你罷掉。」

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「看到黃碧端教授轉貼的圖，不勝唏噓。」藝文工作者吳家恆批：「黃教授是我尊敬的作家、學者，但是她貼的這篇文字漏洞百出，狗屁不通，實在有損黃教授聲譽。」作家朱宥勳則認為，這種才是真正的「只有立場，沒有是非」。

朱宥勳更指出，作家連署聲明裡，有明確提出為何反對這次的預算審議結果，是有內容的。「你完全可以反對，只是，反對也請對等拿出內容」，朱宥勳認為，黃碧端身為文化界前輩，應明確說出在野黨的預算刪法，哪些地方是對的，「對到值得你支持、不容得我們反對？傅崐萁是對的？陳玉珍是對的？魯明哲是對的？還是吳春城以『壯世代』這個名詞為由，凍結文化館舍經費是對的？」

朱宥勳表示，「全世界沒有任何一個政治學理論，會告訴你『知識分子只能反對執政黨』。知識分子的基本職責是就事論事，所以無論執政或在野，對就是對，錯就是錯。反對錯誤的事，用民主程序修正錯誤的人選，也是完全合理的。」

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