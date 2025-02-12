以太平洋璀璨日出為愛增溫 花蓮福容推「就宿愛妳」情人季住房專案

花蓮福容推「就宿愛妳」情人季住房專案，可在海景客房賞日出共享浪漫時刻。（福容花蓮店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕西洋情人節即將到來，在這個充滿愛意的季節，花蓮福容歡迎有情人到花蓮度假，推出「就宿愛妳！2025情人季住房專案」，自2月14至3月14日，橫跨西洋情人節與白色情人節，兩人成行入住海景客房享優惠價，並加贈浪漫佈置、花蓮知名法式甜點以及愛莎貝粉紅氣泡酒，還可加價升級浪漫公主帳、超大和室遠眺太平洋，無限浪漫。此外，適逢春節連假後，福容花蓮店向服務業英雄們致敬，即日起至6月27日推出「年後換你來玩！2025服務業住房專案」，凡旅宿業、餐飲業、運輸業、旅行業、航空業、美容美髮業、媒體業、醫療人員與警察、消防人員等，過年期間無法休假之行業均適用此優惠專案。

入住浪漫公主帳和洋客房，留下難忘的美好回憶。（福容花蓮店提供）

福容花蓮店每一間海景客房都可欣賞到太平洋璀璨日出。（福容花蓮店提供）

今年情人節，還想要給另一半什麼驚喜？福容花蓮店號稱離太平洋最近的星級飯店，每一間海景客房都可欣賞到太平洋璀璨日出，幫大家增添浪漫元素，飯店推出「就宿愛妳！2025情人季住房專案」已開放預訂，一場只屬於兩人的浪漫假期，從推開飯店房門的那一刻開始，柔和燭光、法式甜點、微醺氣泡酒，打造美好的情人夜，不論是海景相伴，還是和洋風情，愛意在當下升溫。想更有浪漫氣氛，可選擇有浪漫公主帳的和洋客房，高樓層、太平洋海景第1排，輕鬆在房內獨享溫馨日出，選擇本專案提供浪漫佈置，進門直接滿溢甜蜜氛圍，再加贈精選愛莎貝粉紅氣泡酒1瓶，舉杯共飲讓愛發酵，同時品嘗花蓮當地知名法式甜點，細膩口感甜在心頭，享福卡會員再享分級折扣，讓今年的情人節不只是約會，更是留下一段難忘的美好回憶。

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「年後換你來玩！2025服務業住房專案」標榜住滿24小時才退房。（福容花蓮店提供）

身為服務業，最了解服務業的辛苦，「年後換你來玩！2025服務業住房專案」貼心啟動，24小時無憂假期等服務業英雄們來享受，凡旅宿業、餐飲業、運輸業、旅行業、航空業、美容美髮業、媒體業、醫療人員與警察、消防人員等，過年期間無法休假之行業人員，出示相關證明文件即可入住此專案，兩人入住市景客房（不含早餐），不只平日享優惠價2,700元起，早餐再享買1送1、再享提早12：00入住，一路休息到隔日12：00，住滿24小時才退房，好好消除疲憊，充飽電再出發。更多相關內容詳詢各專案官網：「就宿愛妳！2025情人季住房專案」、「年後換你來玩！2025服務業住房專案」。

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