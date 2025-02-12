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文化百味從食物入門 這款特產麵獲譽：看似衝突、吃起來很美妙

2025/02/12 21:16

文化百味從食物入門 這款特產麵獲譽：看似衝突、吃起來很美妙大山北月團隊於2014年進駐廢校多年的新竹縣豐鄉國小，創辦人莊凱詠（右2）及執行長吳宜靜（右3）為文化部長李遠（左3）導覽。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部長李遠今（12）日展開年後的地方文化設施參訪行程，首站前往甫於去年獲得社區營造青年行動獎的「大山北月」。

「大山北月」是以廢棄學校豐鄉國小活化，還原成有教室、黑板、課桌椅的國小場景，並結合各部會資源，成立開放博物館型態的「柑橘博物館」，持續響應文化平權、社會創新等永續理念。創辦人莊凱詠說，希望帶大家「找回小時候最單純、勇敢的自己」。

文化百味從食物入門 這款特產麵獲譽：看似衝突、吃起來很美妙這套地方特產研發的夏季限定美食，內容包含了東方美人茶、關西手工仙草搭配的冷麵、橫山窯烤麵包、竹東客家麻糬，還有北埔的養生擂茶。（大山北月、文化部提供）

莊凱詠表示，文化往往面臨不易傳達的困境，所以他以「食物」為觸媒，在貢丸、米粉外，持續發展新竹各地的特產，例如峨眉的東方美人、橫山的窯烤麵包、竹東的客家麻糬、北埔的養生擂茶等，成為餐廳特色。

園區最特色的橘子，則開發成香腸、貢丸、大福、咖啡、氣泡水、醬油等各式產品。還有夏季限定的美食，比如以關西的手工仙草結合冰淇淋、沙拉、涼麵，成為獨特的「仙草冷麵」，據說曾被大廚譽為看似衝突、吃起來很美妙。

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