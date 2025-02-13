自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

屏東文學館「南方的奇幻國度」 展示文學異空間

2025/02/13 14:45

屏東文學館展出「文學異界：南方的奇幻國度」 今起登場。（屏東縣政府提供）屏東文學館展出「文學異界：南方的奇幻國度」 今起登場。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東文學館推出「文學異界：南方的奇幻國度」展覽，以神話與民間傳說為核心，揭示民間奇幻的想像力，今（13）日起至7月20日展出，縣府邀請民眾一同探索屬於南國的神妖世界。

屏東縣政府文化處表示，從東方的盤古開天到西方的宙斯、阿波羅，神話自古以來便是文學想像的核心，甚至可說是文學史的起點。屏東地方文學中，信仰與傳說亦是不可或缺的養分，神話帶來信仰，妖怪激發想像，這些神妖故事如神來之筆，讓作品情節更加曲折且具地方特色。像是萬丹斷指媽祖、東港溫王爺、荷蘭八寶公主等皆成為描寫南方故事的主角，彰顯神話之力在文學中的無限可能性。

文化處指出，展覽所呈現的故事雖然隨口耳相傳而有所變異，但經過人們的反覆演繹，依然充滿魔力，啟發著無邊界的奇幻想像。而屏東文學館將其具象化，並透過展品、互動遊戲等方式呈現屏東特有的傳說故事樣貌。歡迎文學愛好者與對奇幻故事充滿興趣的民眾，親身感受這場文學與神話的視覺與心靈盛宴。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應