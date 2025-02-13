重現美濃廣興傳統文化 39公尺藍染神龍繞境慶元宵

龍隊展開繞庄活動。（客委會提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄美濃竹頭背（廣興地區）中斷近一甲子的舞龍遊庄繞境活動，在地方人士熱心奔走及高市客委會促成下，元宵節當晚隆重登場，長達39公尺的的藍染神龍、由30多位不同國家與族群組成的國際龍隊，在庄頭鄉親、年輕後生見證下，與在地四大宮廟神轎一起重現遊庄祈福盛典。

龍珠引領龍隊向神明致意。（客委會提供）

高市客委會說明，活動先由四大宮廟神轎隊伍請神，再匯集至慈聖宮與舞龍隊會合，隨即與廣興國小的小紅龍、宮廟代表、與區長、里長們一起為活動祈福後出發繞境。

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客委會主委楊瑞霞與主祕宋貴龍、美濃區農會總幹事鍾清輝全程扶龍陪同，並不時客串揮舞龍珠角色、說吉祥話，祝福沿街擺案居民闔家平安發大財。

客委會主委楊瑞霞與美濃區農會總幹事鍾清輝共同扶龍。（客委會提供）

楊瑞霞表示，神龍去年開始製作，徵詢過許多在地居民，尤其是過去製作、保存龍頭的耆老，按照原型並參考廣興聚落藍染元素，以發展廣興在地藍染工藝、純手工製作方式，組成長39公尺、獨一無二的藍染神龍。

同步招募到由越南、印尼、原住民、閩南、客家等不同族群組成的舞龍金釵隊，經多次練習，並於元月18日到廣興國王宮接受開光淨身及點睛儀式，元宵節當天最大程度復刻出當年神龍遊庄的盛況。

本次繞境活動獲國王宮、善化堂、石母宮及慈聖宮、興隆里、廣德里、廣興國小及在地協會的鼎力支持，不僅騰出場地讓神龍及廣興國小的小朋友出場暖場，也配合調整動線、共同祈福，神龍及遊庄民眾在前，四大宮廟神轎在後壓陣的隊形，讓活動能安全順利的完成。

廣興國小、宮廟代表、區長、各里長、農會總幹事、民意代表及在地社團共同為遶庄活動祈福後合影。（客委會提供）

楊瑞霞指出，每個傳統節慶活動都是頭等庄頭大事，社區居民都是活動一份子，乘載著在地美好回憶與文化基因，值得一起團結努力，把年輕人及客家的感動找回來，這次舞龍重生的奇蹟就展現在眾人眼前，將創造嶄新文化延續。

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