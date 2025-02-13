路竹蘇家百年古厝易主 文化局啟動文資評估

路竹區大社聚落蘇朝燧古厝，約興建於清末、日治初期，為四進五開間百年大厝。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市路竹區大社聚落蘇朝燧百年古厝，近期傳出易主，新屋主清理古厝，地方傳聞建商將改建賣房產，文化局獲報前往勘查，立即依文資法啟動評估程序，新屋主同意暫停施工，將靜待文資審議結果。

路竹舊地名「半路竹」，自古就有一甲、大社、蔡文、下坑、竹滬等村落，因為同姓氏宗親集居同一村落，形成血緣性聚落，地方因此有「一甲王、大社蘇、蔡文洪」俗諺，前立法院長王金平即出身「一甲王」。

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路竹大社聚落地靈人傑，蘇氏宗親人才輩出、富甲一方，早期興建不少大厝、洋樓，其中，位於社西里的蘇朝燧古厝，約興建於清末、日治初期，為四進五開間百年大厝，尤其第四進為二層洋樓建築，經常吸引路人好奇探訪。

蘇朝燧古厝第四進為二層洋樓，保存最完整。（記者蘇福男攝）

近期傳出蘇朝燧古厝易主，新屋主清理古厝拆卸內裝，地方傳聞建商將改建賣房產，民眾通報文化局，文化局勘查後，依文資法啟動評估程序，新屋主同意暫停施工，將靜待文資審議結果。

根據《打狗文史再興會社》彙整的資料顯示，與古厝相關的知名人物包括蘇裕、蘇朝燧、蘇朝聘和蘇宗樑，其中，蘇朝燧為蘇裕次子，1903年出生，畢業於台北工業學校，1923年歸鄉後，主要負責管理鉅額家財，並參與地方公共事務，曾任路竹庄協議會員、路竹信用購買販賣利用組合監事及路竹產業株式會社取締役，是路竹知名地方仕紳。

根據古厝對聯推斷，可能是1920年代初期，蘇朝燧返鄉主理家業時所建，蘇朝聘在1935年台灣實施市會及街庄協議會員選舉時，當選路竹庄協議會員，地方聲望不亞於蘇朝燧。

另台北帝國大學醫學部畢業、留日醫學博士蘇宗樑，曾任省立台南結核病防治院長，後在台南東門路開設蘇內科醫院，是台南相當有名望的醫生。

蘇朝燧古厝第二進坍塌嚴重，第一、三進保存狀況也不甚理想。（記者蘇福男攝）

目前蘇朝燧古厝第二進坍塌嚴重，第一、三進保存狀況也不甚理想，第四進二層洋樓保存最完整，建築學者認為，蘇朝燧古厝為罕見多樓層古厝案例，見證北高雄重要聚落發展及大家族生活場域，不僅是罕見的規模形制，加上豐富多樣的建築材料及裝飾細節，為高雄不可多得的珍貴文化資產，期待在保障產權人權益下，百年古厝有機會保存。

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