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書法大師張炳煌東京開展 「智慧e筆」讓日本國會議員直呼「斯勾以」

2025/02/13 20:24

日本參議員下野六太（右）在張炳煌指導下體驗e筆。（台灣文化中心提供）日本參議員下野六太（右）在張炳煌指導下體驗e筆。（台灣文化中心提供）

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕台灣書法大師張炳煌將最新AI科技注入傳統的書法推出「智慧e筆」，今天起在東京的駐日台灣文化中心展出，開幕式上吸引近10名日本國會議員參加，大家對於e筆興趣盎然，還有議員上場試寫，手感頗佳。

淡江大學與駐日灣文化中心共同合辦的「書法的傳統與科技—e筆暨張炳煌書畫展」，13日起在台灣文化中心開幕。展出的54件作品中，除呈現張炳煌的傳統書畫藝術作品，更展示他與淡江大學資工系共同研發的「智慧e筆」作品，融合書法與AI科技，為傳統藝術開啟全新視野。

駐日代表李逸洋在開幕式致辭表示，他和張炳煌是基隆同鄉，張老師被譽為國寶級大師，能出席開幕式深感榮幸。李逸洋提到以前電視播出張炳煌親自示範的《每日一字》，一播就是20多年，這個節目讓書法深入民眾生活。現在更攜手淡江大學開發「智慧e筆」，讓科技助力書法學習，未來智慧書法的普及指日可待。

張炳煌（左）示範e筆用法，駐日代表李逸洋幫忙扶住平板電腦，參觀的日本國會議員不但錄影記錄還直呼好厲害。（記者林翠儀攝）張炳煌（左）示範e筆用法，駐日代表李逸洋幫忙扶住平板電腦，參觀的日本國會議員不但錄影記錄還直呼好厲害。（記者林翠儀攝）

今天的開幕式吸引眾多日本國會議員參加，這是以往台灣藝術家在日本開展時很少見的景象，主要可能是因為去年張炳煌受立法院院長韓國瑜請託，書寫〈一望千里〉墨寶贈送給日華議員懇談會會長古屋圭司，張炳煌蒼勁有力的墨寶讓很多議員慕名而來。古屋今天因公無法出席，特別錄製影片致意，強調〈一望千里〉象徵台日友誼深遠。

台灣書法大師張炳煌（前排右5）在駐日台灣文化中心舉辦「書法的傳統與科技—e筆暨張炳煌書畫展」，今天的開幕式吸引了近10位日本國會議員和多位日本書道界人士共襄盛舉。（記者林翠儀攝）台灣書法大師張炳煌（前排右5）在駐日台灣文化中心舉辦「書法的傳統與科技—e筆暨張炳煌書畫展」，今天的開幕式吸引了近10位日本國會議員和多位日本書道界人士共襄盛舉。（記者林翠儀攝）

由於眾院正在審查預算，包括古屋和萩生田光一等原本預定出席的眾議員無法前來，但有近10名參議員，其中包括參議員山谷惠里子、前眾議員衛藤征士郎等日華懇成員，對書道也頗為熱衷的山谷惠里子致辭表示，她是「書道國會議員連盟」，對於張炳煌開發的智慧e筆，可以自由自在地點、撇、捺，讓她覺得很神奇。

張炳煌在現場以平板電腦示範智慧e筆軟體的用法，讓參議員下野六太忍不住拿起手機錄影，還嘖嘖稱奇直說「斯勾以」（好厲害），最後還要求試寫體驗e筆手感。

展覽展期為2月13日至3月14日，2月28日下午2時將特別舉辦座談活動，由張炳煌主講，內容包含書法創作的可能性、書法從傳統走向現代科技與AI結合的發展過程以及e筆的展演示範。

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