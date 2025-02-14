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抽象繪畫大師陳正雄90大展 高美館璀璨登場

2025/02/14 14:10

《陳正雄90大展》在高雄美術館登場，首度同步展出其珍藏的原民及清代服飾文物，展現他在創作與收藏上的精彩歷程。（高美館提供）《陳正雄90大展》在高雄美術館登場，首度同步展出其珍藏的原民及清代服飾文物，展現他在創作與收藏上的精彩歷程。（高美館提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國際抽象繪畫大師陳正雄展覽《陳正雄90大展－一位抽象畫家與他的收藏》在高雄美術館登場，作為藝術家90大壽里程碑，此次展覽不僅呈現陳正雄在藝術領域的非凡成就，更首度同步展出其珍藏的原民及清代服飾文物，展現他在創作與收藏上的精采歷程。

高美館代理館長林羿妏表示，陳正雄的藝術成就不僅展現在其獨特的抽象繪畫中，他同時是原民與清代服飾的文物研究者、收藏者，也是抽象藝術理論的教育者；陳正雄亦曾受巴黎五月沙龍邀約，是唯一獲邀參展的臺灣籍畫家，此次在高美館的展覽，展出他自1950年代迄今的創作與收藏，策展團隊特別規畫了藝術作品與文物收藏的對話空間，共呈現79組件作品，讓觀眾能夠深入理解藝術家如何從傳統文化汲取靈感，進而轉化為當代藝術的創意表現，進入一場融合東西方美學的藝術盛典

從收藏到創作的轉化，在陳正雄的作品中處處可見。這次高美館以陳正雄的收藏帶出創作中所蘊含的「文化色彩」，觀眾不僅能從原民藏品中的海洋性，直接投射到陳正雄抽象繪畫中的「抒情海洋」，更能在他的《窗》與《數位空間》等系列作品中，看見書法與刺繡服飾間的線條呼應，藝術家巧妙地以色彩突圍了東方元素，也在畫面中同時融合了西方抽象的精粹。

陳正雄曾說：他的藝術是「召喚的」，而非「描繪的」，如同音樂，旨在激發內在情感，而非記錄自然的外貌或述說故事。作為一位有著多重身分的藝術家，陳正雄擁有臺灣原住民文物、中國清代宮廷服飾，與中國少數民族服飾三大重要收藏，這些珍貴的收藏不僅展現了他對文化的深刻理解，更成為他汲取創作靈感的重要泉源。

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