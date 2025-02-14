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蘆洲國小榮三堂揭牌啟用 百年老校再現風華

2025/02/14 21:26

陳明利校長（右10）與基金會董事長林鴻聯（右11）帶領參與揭牌來賓在「榮三堂」前合影。（記者陳奕全攝）陳明利校長（右10）與基金會董事長林鴻聯（右11）帶領參與揭牌來賓在「榮三堂」前合影。（記者陳奕全攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕林榮三文化公益基金會連3年捐助百年蘆洲國小環境優化，其中，將原活動中心兼禮堂老舊空間升級改造的工程於去年底完工，在校長陳明利支持下，校務會議通過禮堂取名為「榮三堂」，並於今天舉辦揭牌儀式，林榮三的長子也是林榮三文化公益基金會董事長林鴻聯表示，期盼藉此讓父親回饋社會的精神延續下去。

林鴻聯表示，蘆洲是父親從小成長的地方，他們兄弟三人從小聽父親講起蘆洲國小，可見父親對學校的感情是一輩子的事，「對我們來講也是一輩子的事」，林鴻聯回憶父親生前做事原則是踏實，「他認為捐贈最重要的是能永遠維持、保護下來，這不是錢的問題，而是在過程裡可以感受到大家留下來的善意，也感謝校方讓榮三堂未來可以在非常好的照顧下延續下去。」林鴻聯還允諾，如果未來還有什麼可以貢獻的地方，一定會持續貢獻，讓父親的精神可以延續下去。

陳明利校長則表示，榮三堂是全校每年畢業典禮以及各種大型活動使用的場地，學校也會向全校師生講述籌建榮三堂的過程及背後的用心，「創辦人的精神是熱心公益、關懷弱勢，可以說是企業家回饋社會最佳典範。」

而透過基金會的協助，學校環境設備獲得改善，可說讓蘆洲國小這個百年老校再現風華，提供學校老師跟小朋友一個高品質溫馨舒適的學習空間。陳明利認為，五樓大禮堂命名為榮三堂，不但能夠彰顯傑出校友林榮三對國家及母校的貢獻與回饋，「他克勤克儉以及飲水思源的精神跟美德，透過揭牌儀式，可以說是意義非凡。」

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