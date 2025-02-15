縣內逾90位作家 雲林「文學之美巡迴展」邀履彊舉辦講座

「雲林文學之美巡迴展」至今已進入第8站褒忠鄉圖書館。今縣府與公所邀請出生於褒忠的知名作家履彊舉辦文學講座，盼帶領大家用文學認識在地之美。 （記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣有超過90名文學作家，為讓民眾以「文」感受雲林之美，縣府去年7月起啟動「雲林文學之美巡迴展」，每月到一鄉鎮圖書館辦書展，至今已進入第8站褒忠鄉圖書館。今（15）日縣府邀請出生於褒忠的知名作家履彊舉辦文學講座，盼帶領大家用文學認識在地之美。

縣府啟動「雲林文學之美巡迴展」，每月到一鄉鎮圖書館辦書展，至今已進入第8站褒忠鄉圖書館。（記者李文德）

履彊本名蘇進強，1953年出生於雲林縣褒忠鄉，目前專職寫作，創作文類以小說為主，兼及詩、散文和傳記，其文學意象活潑鮮明，富有想像空間，散文除記錄軍旅生活，也呈現出其為人父、為人子的動人親情。

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縣府文觀處圖資科長陳文祥表示，雲林文學之美巡迴展，盤點了縣內超過90位在地作家，分別下鄉巡迴舉辦文學書展，更力邀該鄉鎮作家，以其文學舉辦講座，盼帶領大家更了解當地歷史及文化。

陳文祥表示，此次講座，鄉公所正逢鄉志編纂期間，因此編纂團隊主持人李孟勳更與履彊對話，用文學闡述當地歷史。

褒忠鄉志編纂團隊主持人李孟勳（左）與作家履彊（右）對話，以文學分享褒忠過往歷史。（記者李文德攝）

對談期間，履彊以其7本書作中內容向大家講述當地農業特色、糖業文化，驚喜的是，原來褒忠早前也有種大片薄荷，令民眾驚呼「原來以前有這段過去」。

李孟勳表示，鄉志編纂分為文化、歷史、經濟等面向，預計編纂共40萬字，以文學與作家對談，可以帶領民眾了解當地歷史，未來也將持續與履彊老師進行更深入的田野調查。

陳文祥表示，目前有14鄉鎮市規劃編纂，一鄉鎮志編纂所需經費約400萬元，考量地方財政，縣府補助7成，地方公所自籌3成，目前10鄉鎮已完成發包執行中，2鄉鎮招標中，2鄉鎮準備中，預計今年3月底全數招標完成。

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