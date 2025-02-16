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高市文化局推文資實境遊戲 穿越時空回到歷史現場

2025/02/16 17:19

高市文化局推出實境遊戲《驛動時刻—神秘的保管箱》，並安排關主互動體驗活動，輕鬆走讀高雄在地文資。（高市文化局提供） 高市文化局推出實境遊戲《驛動時刻—神秘的保管箱》，並安排關主互動體驗活動，輕鬆走讀高雄在地文資。（高市文化局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕為讓民眾輕鬆了解高雄在地文化，高市文化局推出文資實境遊戲《驛動時刻—神秘的保管箱》，並安排關主互動體驗活動，玩家彷彿穿越時空回到歷史現場。

文化局表示，科技日新月異，體驗活動加入虛擬互動方式大受民眾青睞，哈瑪星是高雄城市現代化發展起點，保存大量文化資產，為增添走訪趣味，與聚樂邦合作設計《驛動時刻—神秘的保管箱》實境遊戲，採輕手遊設計，上線一個月已吸引超過五00人參與。

《驛動時刻—神秘的保管箱》遊戲設計讓玩家扮演虛擬角色，在解謎和完成任務過程，須實地走訪景點。（高市文化局提供）《驛動時刻—神秘的保管箱》遊戲設計讓玩家扮演虛擬角色，在解謎和完成任務過程，須實地走訪景點。（高市文化局提供）

故事背景串聯舊打狗驛、舊三和銀行、原愛國婦人會館、新濱町一丁目連棟紅磚街屋等文資景點，遊戲設計讓玩家扮演虛擬角色，在解謎和完成任務過程，須實地走訪景點，達到推廣哈瑪星歷史及文資特色目的。

文化局說，為讓民眾對虛擬實境遊戲感同身受，另特地安排四場關主體驗活動，讓玩家與真人角色互動，並加入遊戲解密講座，詳細介紹遊戲中走訪地點的歷史故事，透過角色與場景虛實交錯，彷彿穿越時空回到一九六0年代的哈瑪星，活動一開放報名即秒殺。

文化局表示，實境遊戲推廣文資的成效不錯，未來將再多規劃不同主題遊戲，方便民眾邊玩邊學文資。

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