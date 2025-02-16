自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

蛇年首場紙風車《台灣幻想曲》 21日嘉市演出

2025/02/16 17:24

紙風車《台灣幻想曲》21日到嘉市演出《台灣幻想曲》，其中「唐吉軻德」鼓勵孩子勇敢追夢。（紙風車文教基金會提供）紙風車《台灣幻想曲》21日到嘉市演出《台灣幻想曲》，其中「唐吉軻德」鼓勵孩子勇敢追夢。（紙風車文教基金會提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程-永續啟航」，在信義房屋及各界人士贊助下，將於2月21日晚間7點在嘉義市免費演出蛇年首場《台灣幻想曲》，歡迎大小朋友一起來走出戶外，享受這場藝術饗宴。

紙風車文教基金會表示，演出地點位於四維路、大同路的交叉口草坪，感謝信義房屋及各界熱心人士贊助，文化部、教育部、嘉市政府文化局、西區公所協辦，以及玉山國中借用場地，讓演出順利舉辦，讓大小朋友也能欣賞到國家劇院級的精采演出。

信義房屋創辦人周俊吉是嘉義人，垂楊國小是他的母校。信義房屋得知紙風車要再次巡迴全國各鄉鎮演出，因為認同藝術平權、永續發展的理念，決定加入「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程-永續啟航」推動委員，第一場贊助選擇回饋鄉里，照顧學弟妹和故鄉的孩子，讓他們有機會親近優質表演藝術。

市府文化局局長謝育哲說，《台灣幻想曲》是由5段表演組成，其中〈唐吉軻德〉鼓勵孩子勇敢追夢、面對挑戰；〈身體練習曲〉結合肢體動作與世界名畫，展現力與美；〈剩食的逆襲〉以有趣的故事、熱鬧的互動，深入淺出的推廣惜食愛物的觀念；〈後山天使〉講述台東基督教醫院創院院長「譚爸」譚維義的故事；〈慶典的喜悅〉是魔法般的黑光秀，適合全家觀賞。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應