蛇年首場紙風車《台灣幻想曲》 21日嘉市演出

紙風車《台灣幻想曲》21日到嘉市演出《台灣幻想曲》，其中「唐吉軻德」鼓勵孩子勇敢追夢。（紙風車文教基金會提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程-永續啟航」，在信義房屋及各界人士贊助下，將於2月21日晚間7點在嘉義市免費演出蛇年首場《台灣幻想曲》，歡迎大小朋友一起來走出戶外，享受這場藝術饗宴。

紙風車文教基金會表示，演出地點位於四維路、大同路的交叉口草坪，感謝信義房屋及各界熱心人士贊助，文化部、教育部、嘉市政府文化局、西區公所協辦，以及玉山國中借用場地，讓演出順利舉辦，讓大小朋友也能欣賞到國家劇院級的精采演出。

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信義房屋創辦人周俊吉是嘉義人，垂楊國小是他的母校。信義房屋得知紙風車要再次巡迴全國各鄉鎮演出，因為認同藝術平權、永續發展的理念，決定加入「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程-永續啟航」推動委員，第一場贊助選擇回饋鄉里，照顧學弟妹和故鄉的孩子，讓他們有機會親近優質表演藝術。

市府文化局局長謝育哲說，《台灣幻想曲》是由5段表演組成，其中〈唐吉軻德〉鼓勵孩子勇敢追夢、面對挑戰；〈身體練習曲〉結合肢體動作與世界名畫，展現力與美；〈剩食的逆襲〉以有趣的故事、熱鬧的互動，深入淺出的推廣惜食愛物的觀念；〈後山天使〉講述台東基督教醫院創院院長「譚爸」譚維義的故事；〈慶典的喜悅〉是魔法般的黑光秀，適合全家觀賞。

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