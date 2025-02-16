自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝風采

台南龍崎空山祭落幕 7.5萬人次觀展票房衝破500萬

2025/02/16 17:29

台南龍崎空山祭開展期間，每天都有逾千人次參觀。（台南市文化局提供）台南龍崎空山祭開展期間，每天都有逾千人次參觀。（台南市文化局提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕有「全台最美山林燈節」之稱的台南龍崎光節-空山祭，為期51天的展期於今（16）日落幕，突破7.5萬人次觀展，票房衝破500萬。

龍崎空山祭今年以「焰土新生」為主題，共有11組藝術家展出13組作品，並首次運用6米大型戶外山林間紗幕投影，打造科技互動作品《山岳共鳴》，加上《惡地狂夜行》的虛實交錯山景動畫和螢光彩繪牆，讓觀眾與作品互動，也引發話題，而《大地甦醒的瞬間》、《迷幻夜派對》和《浮光．植未》系列作品等，也吸引不少遊客2刷、3刷。

台南龍崎空山祭連續7場週末最電南國聲光夜祭，嗨翻山林。（台南市文化局提供）台南龍崎空山祭連續7場週末最電南國聲光夜祭，嗨翻山林。（台南市文化局提供）

台南市文化局表示，今年寒假比較早到，空山祭開展期間，每天都有逾千人次參觀，由四四拍唱片行聯手12組音樂人，連續7場週末最電南國聲光夜祭，更讓電音降落龍崎，與光共振嗨翻山林。搭配空山祭推出的「新豐串聯集章趣」、具有在地淺山特色的竹藝周邊商品「竹藝小提燈」、4場「空山祭新豐潮小旅行」也反應熱烈，讓不少參與的民眾說，「原來龍崎、歸仁這麼好玩！」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應