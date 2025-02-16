台南龍崎空山祭落幕 7.5萬人次觀展票房衝破500萬

台南龍崎空山祭開展期間，每天都有逾千人次參觀。（台南市文化局提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕有「全台最美山林燈節」之稱的台南龍崎光節-空山祭，為期51天的展期於今（16）日落幕，突破7.5萬人次觀展，票房衝破500萬。

龍崎空山祭今年以「焰土新生」為主題，共有11組藝術家展出13組作品，並首次運用6米大型戶外山林間紗幕投影，打造科技互動作品《山岳共鳴》，加上《惡地狂夜行》的虛實交錯山景動畫和螢光彩繪牆，讓觀眾與作品互動，也引發話題，而《大地甦醒的瞬間》、《迷幻夜派對》和《浮光．植未》系列作品等，也吸引不少遊客2刷、3刷。

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台南龍崎空山祭連續7場週末最電南國聲光夜祭，嗨翻山林。（台南市文化局提供）

台南市文化局表示，今年寒假比較早到，空山祭開展期間，每天都有逾千人次參觀，由四四拍唱片行聯手12組音樂人，連續7場週末最電南國聲光夜祭，更讓電音降落龍崎，與光共振嗨翻山林。搭配空山祭推出的「新豐串聯集章趣」、具有在地淺山特色的竹藝周邊商品「竹藝小提燈」、4場「空山祭新豐潮小旅行」也反應熱烈，讓不少參與的民眾說，「原來龍崎、歸仁這麼好玩！」

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