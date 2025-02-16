彩繪藝師陳穎派紀念展 25件珍寶彰化鹿港鶴棲別墅展出

彰化縣長王惠美（中）與貴賓齊聚鶴棲別墅參加陳穎派藝師紀念展。（彰化縣府提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕「潁川成派-陳穎派藝師紀念展」自即日起至4月27日在彰化工藝展覽館（鶴棲別墅）隆重展出，縣長王惠美今天在開幕式指出，陳穎派不僅是彰化傳統工藝建築彩繪保存者，也是台灣傳統建築彩繪領域的泰斗，被譽為「派司」，縣府於逝世週年策劃這次展覽，共展出25件珍貴的手稿作品，希望讓更多人看到傳統建築彩繪的藝術價值。

彰化縣長王惠美仔細端詳陳穎派珍貴的作品。（彰化縣府提供）

王惠美表示，陳穎派自小承襲父親陳萬福習藝，從最基礎的磨粗紙、學調公灰、煮桐油、地仗處理、畫垛頭、垛內等依序學習傳統彩繪工法，循序漸進地掌握傳統彩繪技法。其作品繪工細緻、題材豐富，從業70餘年來，在國內許多古蹟、歷史建築修復工程擔任建築彩繪修護匠師，並於2020年登錄為彰化縣無形文化資產傳統工藝類-傳統建築彩繪保存者。

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去年3月陳穎派辭世，文化部特頒旌揚狀，縣府亦頒發褒揚狀，並出版《穎派繪丹青-傳統建築彩繪藝師陳穎派生命史》專輯及製作紀念影片，肯定其在傳統工藝保存上的傑出貢獻。

彩繪匠師陳穎派紀念展，彰化鹿港鶴棲別墅即日起展出。（彰化縣府提供）彰化工藝展覽館（鶴棲別墅）展出陳穎派25件珍貴手稿作品。（彰化縣府提供）

文化局表示，潁川成派技藝包含拌豬血土、調配公灰、煮桐油、披麻捉灰、地仗處理、擂金、安螺鈿、畫垛頭、垛內等工法，步驟繁瑣複雜，而陳穎派透過流暢的筆觸、運用鮮明的色彩，以及對傳統工藝的嚴謹態度，更不斷與同行切磋精進，形成獨樹一幟的「潁川堂」系統，對台灣傳統建築彩繪影響深遠。陳穎派作品遍及全台，涵蓋寺廟、宗祠、書院等歷史建築，其中包括彰化市孔廟、鹿港天后宮等國定與縣定古蹟，為台灣文化資產留下珍貴印記。

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