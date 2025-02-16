台南月津港燈節落幕 88萬人同慶15週年

台南「月津港燈節」30天展期總計吸引約88萬人次造訪。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南「月津港燈節」今（16）日正式落幕，30天展期總計吸引約88萬人次造訪，多件科技藝術、互動作品創造話題，增添娛樂性，讓在地人與外地遊客留下好口碑。

文化局表示，月津港燈節今年是第15年，特別以「光的年輪」為主題，呈現此燈節如同年輪一般，從地方作為起點，15年來紮實成長，累積站上國際舞台的能量，共規劃藝術燈區、巷弄燈區、月津超新星，以及公19口袋公園等四大展區，總計66組精彩作品共慶15週年。

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而燈節藝術能量延伸的「月之美術館」計畫，巷弄作品由居民共同創作，帶領遊客深入鹽水小鎮的生活空間，活絡觀光發展，尤其王爺廟巷的「時光」大燈籠更是超人氣拍照打卡點。

燈節期間於「月津故事館」展出《One & 兔，You & Me 兔娃娃布料再生計畫》，運用再生布料製成的純手工兔娃娃也相當受歡迎，全身版的兔娃娃已銷售一空，帶動小鎮藝文觀光產業發展，而鄰近知名的小吃店每日座無虛席，成為遊客順遊月津港燈節的行程之一。

文化局指出，「月津港燈節」近年積極成為國際藝術家參展與交流的平台，今年韓國蘆原區區長OH SEUNGROK（吳勝彔）及「月光漫步燈節」總監JEON YOUNGILL（全榮一）等人拜訪南市府，由文化局與蘆原文化基金會簽訂文化交流合作協定是一大進展，顯見在10餘年的發展之下，月津港燈節已逐步收穫國際肯定，躍身國際級燈節品牌。

文化局進一步指出，近年發展新的燈節品牌「新營波光節」，今年將湖面做為大型舞台，上演水幕投影，並藉由8件主題作品及環湖光環境，持續透過藝術策展與創新實驗精神展現地方魅力，展期至3月16日，期許擴大溪北地區藝文能量，延伸文化觀光效益，歡迎民眾把握時間前往欣賞。

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